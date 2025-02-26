Rimini, tutte le visite guidate in programma nel weekend di carnevale

Nell’ultimo fine settimana di Carnevale, Rimini si illumina anche di cultura e storia con una serie di mostre e visite guidate imperdibili. Un fine settimana ricco di eventi per tutti gli amanti dell’arte e della cultura.

Come ogni prima domenica del mese, il 2 marzo tornano le Visite guidate a Castel Sismondo, che conducono alla scoperta del Fellini Museum nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento.

Sempre domenica, al mattino, Visit Rimini propone il City Tour Rimini e Venezia: Un connubio attraverso i secoli. In questo tour guidato a piedi, si potranno scoprire le tracce che Venezia ha lasciato nella città di Rimini, dal Canevone dei Veneziani, che porta lo stemma della famiglia Moro, tra le più celebri casate nobili veneziane, fondatrici della Serenissima, all’inconsueto Portolotto, un dialetto veneto parlato a Rimini fino al secolo scorso. La visita include anche l’ingresso al Museo della Città.

Ma le visite guidate non sono solo per i grandi. Nel pomeriggio infatti si può partecipare a Rimini incredibile! una speciale visita guidata per famiglie con bambini in maschera, alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi di Rimini, con dame e cavalieri e personaggi insoliti.

Sabato 1° marzo, invece, è il Museo degli Sguardi che invita il pubblico a partecipare all’ultimo appuntamento di Sabati pomeriggi di altri sguardi, un’opportunità unica di esplorare il Museo degli Sguardi e le sue affascinanti collezioni etnografiche, per immergersi in un viaggio attraverso i secoli e le culture del mondo.

Mentre per chi rimane in città, il sabato pomeriggio può essere allietato da un evento speciale: il “Tè delle cinque” presso il suggestivo Caffè del Grifone, situato all’interno del rinnovato Teatro Galli. Un’esperienza unica, organizzata da Visit Rimini, che offre l’opportunità di immergersi in un’atmosfera raffinata e godere di un tè pomeridiano in grande stile (info: www.visitrimini.com/esperienze/312339-te-delle-cinque-teatro-galli-rimini/

Diverse anche le mostre da visitare. A Palazzo del Fulgor, fino al 2 marzo, è presente una mostra che omaggia Federico Fellini attraverso 27 disegni inediti appartenuti a Danilo Donati, uno dei più celebri costumisti del cinema italiano. I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati offre anche l’opportunità di ammirare alcuni costumi da Oscar, rendendo omaggio all’impatto di Fellini sulla cinematografia.

Fino al 15 aprile è visitabile la mostra fotografica al Museo della cittàdal titolo “Il Muro Giallo”, che rappresenta un’occasione per esplorare un luogo amato da riminesi e ospiti della città, reso immortale dalle pellicole di Federico Fellini e di Valerio Zurlini: il porto di Rimini. Con il progetto, il fotografo Dino Morri attraverso il “Muro Giallo” intende raccontare emozioni, riflessioni e paesaggi unici.

VISITE GUIDATE

sabato 1° marzo 2025

Museo degli Sguardi, via Delle grazie, 12 – Rimini

Sabati pomeriggi di altri sguardi

Un’opportunità unica di esplorare il Museo degli Sguardi e le sue affascinanti collezioni etnografiche, per immergersi in un viaggio attraverso i secoli e le culture del mondo. Il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati interamente alle culture ‘altre’, si trova a Villa Alvarado, un luogo che ospita oltre 7.000 opere provenienti dalle culture africane, oceaniche, precolombiane e asiatiche. La denominazione del museo, con il progetto dell’antropologo Marc Augé, invita a riflettere sulla relazione tra l’Occidente e le culture “altre” nel corso del tempo. L’iniziativa nasce da una collaborazione dell’Associazione Vite in Transito ODV con i Musei e le culture extraeuropee del Comune di Rimini.

Orario: dalle 15 alle 19. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it/news/ok

domenica 2 marzo 2025

Fellini Museum, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½… Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 11.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

domenica 2 marzo 2025

Museo della Città (Luogo d’incontro), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Rimini City Tour Rimini e Venezia: Un connubio attraverso i secoli

A cura di Visit Rimini

Forse pochi conoscono lo stretto rapporto che Rimini ha da sempre avuto con Venezia, soprattutto durante la Signoria Malatestiana, le cui sorti si sono spesso intrecciate con quelle della Serenissima.

Un viaggio a ritroso nel tempo nella Rimini veneziana, partendo dal Museo della Città, che custodisce la famosa Pietà di Giovanni Bellini, commissionata dalla famiglia Malatesta e originariamente esposta nel Tempio Malatestiano. Da lì, sarà facile raggiungere il Canevone dei Veneziani, che porta lo stemma della famiglia Moro, tra le più celebri casate nobili veneziane, fondatrici della Serenissima, passando poi per il Visitor Center, ovvero l’antica Chiesa di Santa Maria della Misericordia e primo ospitale della città.

Si prosegue verso Castel Sismondo (in esterna), oggi sede del Fellini Museum, rimaneggiato durante il periodo in cui Rimini era sotto dominio veneziano, dopo che il Pandolfaccio l’aveva svenduta ai Veneziani. In questo tour guidato a piedi, si potranno scoprire le tracce che Venezia ha lasciato nella città di Rimini, come l’inconsueto Portolotto, un dialetto veneto parlato a Rimini fino al secolo scorso.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/311564-rimini-city-tour-rimini-e-venezia-un-connubio-attraverso-i-secoli/

domenica 2 marzo 2025

Ponte di Tiberio (Ritrovo lato edicola) – Rimini

Rimini incredibile!

A cura di Visit Rimini

Una speciale visita guidata per famiglie con bambini in maschera alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi di Rimini. Chi l’ha detto che le visite guidate sono solo per i grandi? VisitRimini propone una divertente passeggiata per bambini e famiglie. Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti e fantasmi e antichi legionari. Non resta che partecipare a questo tour per scoprire le leggende e la storia di questa città. Un tour adatto a tutti per festeggiare il Carnevale.

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile

MOSTRE

fino a domenica 2 marzo 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati

In mostra 27 disegni di Fellini (20 su carta e 7, particolarmente originali e rari, su tovaglioli) risalenti agli anni Settanta appartenuti a Danilo Donati, uno dei grandi costumisti e scenografi del cinema italiano, vincitore di un premio Oscar per i costumi del film ‘Il Casanova’ di Federico Fellini esposti al Fellini Museum insieme a quelli di Roma. Oltre ai disegni, infatti, sono in esposizione temporanea alcuni di quei costumi da Oscar firmati da Donati, tra cui quelli del Doge e di una dama nella sequenza di apertura del Carnevale veneziano, il mantello nero di Casanova, di cui quest’anno ricorrono i 300 anni della nascita, la giubba da ufficiale dell’esercito di Henriette, la sola donna di cui il seduttore si innamorò.

Orario: da martedì a domenica dalle 11 alle 17; lunedì chiuso Ingresso a pagamento

Info: 0541 793781 https://fellinimuseum.it



fino a martedì 15 aprile 2025

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Il Muro Giallo

La mostra fotografica dal titolo “Il Muro Giallo”rappresenta un’occasione per esplorare un luogo amato da riminesi e ospiti della città, reso immortale dalle pellicole di Federico Fellini e di Valerio Zurlini. Il progetto del fotografo Dino Morri attraverso il “Muro Giallo” del porto di Rimini intende raccontare emozioni, riflessioni e paesaggi unici. La mostra raccoglie una serie di scatti che l’autore ha eseguito in un solo luogo, il porto canale di Rimini, sfruttando il muro che lo costeggia dipinto di un giallo vivace e vitale. Dino Morri, da anni appassionato fotografo delle dinamiche di passaggio all’interno della città di Rimini ma anche di luoghi esotici, ha trovato la prima ispirazione lungo la “palata” del porto in un caldo giorno di agosto del 2024. Da quel primo giorno ha cominciato a frequentare quella zona del porto con regolarità, notando colori, ombre, orari, passanti, personaggi e una infinita varietà di situazioni che lo hanno portato collezionare una serie di scatti che valorizzano un luogo di passaggio e di riflessione al tempo stesso.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Ingresso gratuito Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it/mostre/inaugurazione-mostra-muro-giallo-dino-morri

fino a domenica 2 marzo 2025

Centro Commerciale Le Befane, Via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

Da 20 anni insieme

Il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli ha compiuto trent’anni di attività e per celebrare questa importante tappa della sua storia ha allestito una mostra fotografica con gli scatti più rappresentativi delle venti opere prodotte, allestite e messe in scena in occasione del Capodanno di Rimini, dal 2004 ad oggi. Patrocinata dal Comune di Rimini e inserita nel calendario di “Rimini il Capodanno più lungo del mondo”, l’esposizione si intitola “Da 20 anni insieme” celebrando anche l’importante sodalizio fra Coro Lirico Amintore Galli e Banca Malastiana, storico partner del progetto. “Da 20 anni insieme”: la mostra fotografica che racconta 20 anni di opere liriche del Coro Lirico Amintore Galli, dal 17 febbraio al 2 marzo prosegue presso il Centro Commerciale Le Befane (piano superiore – area caffè Pascucci) tutti i giorni dalle 09:00 alle 21:00.

Info: https://corogallirimini.it/eventi/da-20-anni-insieme-mostra-fotografica

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it