Rimini: “Umanizzare la finanza”. Lunedì incontro -dibattito con Stefano Zamagni

Lunedì 9 dicembre alle ore 17.15 presso la Fondazione Righetti (Via Cairoli 63), il prof. Stefano Zamagni, ordinario di Economia politica all’Università di Bologna e alla John Hopkins University, introdurrà un incontro – dibattito sul tema Umanizzare la finanza. Cosa significa costruire un’economia civile nella crisi del capitalismo globale.

In pochi anni si è passati dalla “globalizzazione”,un concetto che lasciava intravvedere un mondo unificato dalla potenza del mercato,”dall’astratta” finanziarizzazione del capitale, dallo scambio di dat i e dall’apertura delle società, dalla “dematerializzazione comunicativa del mondo”, ad un sistema multipolare senza governo condiviso, con una dura contrapposizione, anche militare, tra istituzioni, stati, religioni, culture. Lo scoppio di tante guerre è incrementato dalla finanziarizzazione dell’industria militare. Come ha scritto lo stesso prof. Zamagni “La produzione di armi si è privatizzata e quindi liberata dai vincoli e dai contratti degli Stati. Per la prima volta nella storia, il mercato delle armi risponde alla logica del profitto”.

Come tentare di rispondere costruttivamente a queste situazioni drammatiche anche introducendo altri modelli economico-finanziari, correttivi o alternativi a quelli vigenti, sarà l’oggetto primo del dibattito introdotto dal prof. Stefano Zamagni che è stato sino a pochi mesi fa Presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali.