Rimini: un settembre da non perdere tra sport cultura e tradizioni

L’estate non finisce ad agosto, soprattutto in una destinazione unica come Rimini. “Città sul mare” capace di far stare sempre bene ogni tipo di ospite anche a settembre, mese sempre più adatto al turismo leisure grazie ad un clima assolutamente gradevole in grado di regalare ai turisti numerose opportunità anche per vacanze sempre più lunghe.

A dimostrare che settembre per Rimini è un periodo di crescita del movimento e delle presenze turistiche c’è anche il tasso di occupazione degli alberghi che, se l’anno scorso per il mese si era attestato su una ottima media, vicinissima al 70% di occupazione consolidata, per il 2024 viaggia al momento su un lusinghiero 63% di prenotazioni. Una tendenza confermata anche dal recente report redatto dal Centro Studi Turistici per Assoturismo e che prevede, proprio per settembre, nelle strutture ricettive italiane l’arrivo di 15 milioni di turisti per un totale di 50,2 milioni di pernottamenti, +0,6% sul 2023.

A spingere la voglia di venire a Rimini anche a settembre c’è un ricchissimo calendario di eventi che regala stimoli a tutte le categorie di turisti. Si parte con lo sport e con ben due Gran Premi del circuito Mondiale della MotoGP che andranno in scena al Misano World Circuit di Misano Adriatico: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (in programma nel weekend dell’8 settembre) e il Gran Premio dell’Emilia-Romagna (in calendario tra il 20 e il 22 del mese). Ad essi si aggiunge – distribuita su tutto settembre, fino al 22 compreso – una manifestazione unica come il World Skate Games 2024: è il mondiale di sport su rotelle che, nel suo cartellone, porta a Rimini anche i Mondiali di Pattinaggio Artistico a Rotelle. Si torna infine al Misano World Circuit nel weekend del 15 settembre per l’Italian Bike Festival 2024, Il più grande evento italiano dedicato al mondo della bicicletta, che comprende esposizioni, test ride e workshop.

Molti sono gli eventi che porteranno migliaia di visitatori e congressisti in fiera e al Palacongressi. Citiamo alcuni tra quelli internazionali i cui partecipanti avranno l’opportunità di scoprire anche la città, combinando lavoro e piacere: il 22° World Congress of Food Science and Technology, l’European Evaluation Society Conference, l’Euromaintenance Society Conference, l’European Evaluation Society Conference. A chiudere questo mese di settembre strepitoso in fiera Tecna, il Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per le Superfici, da oltre 40 anni punto di riferimento mondiale per il settore.

Non è da meno poi il palinsesto degli eventi settembrini legati al mondo dell’arte e della cultura. Si parte, nel weekend 6-8 settembre, con la Festa de Borg: tra le viuzze e le casette del magico Borgo San Giuliano va in scena una delle feste più amate della città, che celebra il popolare quartiere, includendo spettacoli, musica, gastronomia e tradizioni locali. Durante tutto l’arco del mese poi – sullo spettacolare palcoscenico del Teatro Galli e in altri luoghi storici di Rimini – arriva la Sagra Musicale Malatestiana: è una delle manifestazioni più antiche e prestigiose del panorama musicale italiano, con concerti di musica classica, opere e performance di artisti internazionali. Sempre nel centro storico di Rimini, fino al 15, protagonista sarà anche Le Città Visibili con SuperFluo: è una rassegna di arti performative, installazioni e progetti artistici che trasformano gli spazi urbani in luoghi di creatività e riflessione.

Rimini resta insomma una destinazione turistica 365 capace di regalare sempre diverse suggestioni di vacanza: come racconta la campagna di promozione #riminigoodvibes che VisitRimini ha lanciato a marzo 2024 grazie a un format video di grande impatto, girati nei luoghi simbolo della destinazione. Un nuovo percorso strategico e creativo che esprime l’idea di una Rimini che fa stare sempre bene e che con i suoi luoghi unici accoglie ogni tipo di ospite: chi ama la storia, chi vuole vivere a contatto col mare e con la natura, chi cerca lo sport, gli eventi o le tradizioni.

About VisitRimini

