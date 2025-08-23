Rimini, una sfida con il mare: in 18 team alla gara di catch & release

Alle 6.15 del mattino, quando il sole sfiorava appena l’orizzonte e il mare sembrava trattenere ancora il respiro della notte, diciotto team erano già pronti allo start. Equipaggi di tre o quattro amici, arrivati da diverse città dell’Emilia-Romagna e delle Marche, accomunati da una stessa passione: vivere l’avventura, misurarsi con la natura, affrontare il mare e inseguire il tonno nella nobile tecnica del catch & release.

Le condizioni meteomarine all’alba non promettevano serenità: lampi in lontananza squarciavano il cielo, presagio di un temporale che però non ha mai raggiunto l’Adriatico. Anzi, la giornata si è aperta limpida, quasi complice della sfida.

A bordo delle imbarcazioni, con le canne pronte e la pazienza che solo il mare sa insegnare, gli equipaggi hanno solcato le onde spingendosi tra le 12 e le 26 miglia dalla costa, alla ricerca del punto migliore. È stato un viaggio fatto di silenzi, di attese, di improvvise esplosioni di energia quando la lenza iniziava a vibrare. In totale sono stati avvistati e allamati circa 40 tonni, tra rossi e alletterati, ognuno combattuto con rispetto e documentato in video dal primo guizzo fino al rilascio, per restituire al mare ciò che è del mare.

Poi, lentamente, le barche hanno fatto ritorno: alle 17 il rientro al porto, carico di racconti e sorrisi. Non solo una competizione, ma un abbraccio collettivo fatto di amicizia, condivisione e di quella sfida eterna tra l’uomo e il mare, che si rinnova ogni volta diversa e ogni volta uguale.

La giornata si è chiusa con la premiazione al Marina di Rimini, alle 18.30, quando la passione si è trasformata in festa.

Foto di copertina di repertorio