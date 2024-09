Rimini: venerdì al Teatro degli Atti “La stanza di Agnese”

Particolarmente atteso l’appuntamento di venerdì 27 settembre della XXII edizione del Festival Voci dell’Anima, intitolato Gli Altri, diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli, ideato e promosso da Teatro della Centena con ResExtensa, in collaborazione con Comune di Rimini. L’edizione 2024 si realizza con il patrocinio dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e di FSC 2014/2020-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Unione Europea, Regione Puglia-Assessorato industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali, Piiil Cultura in Puglia. In collaborazione con Ermo Colle, Segnali di Vita, Hotel Villa Lalla, La Fiaschetteria del Re e con il sostegno di Logica.

Sul palco del Teatro degli Atti, al mattino per le scuole (ore 10.30) e alla sera per gli adulti, andrà in scena “La stanza di Agnese” la storia del giudice Paolo Borsellino, nel trentennale della sua tragica scomparsa, raccontata attraverso gli occhi della moglie Agnese, interpretata da Sara Bevilacqua, drammaturgia di Osvaldo Capraro, una produzione Meridiani Perduti Teatro, Premio Eolo Awards 2024 come migliore protagonista e Premio del Pubblico Ermo Colle 2024, appuntamento realizzato con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Uomo, marito e padre, prima ancora che straordinario magistrato. Tra la tenerezza dei ricordi familiari e l’indignazione per il tradimento da parte di chi avrebbe dovuto difendere suo marito, si dipana una narrazione che abbraccia oltre trent’anni di storia italiana.

Dopo lo spettacolo, al mattino per le scuole, seguirà incontro con Fiammetta Borsellino, figlia del giudice.

La serata avrà inizio, come sempre, alle ore 20.30 con le voci di Loredana Scianna e Teresio Troll, nella programmazione di “Animali da Palco”, in cui gli spettacoli del Festival saranno introdotti davanti ad un leggio e quattro scritti, interpretando le ‘creature ribelli’ dalla poesia italiana alle lingue dialettali, dalla poesia alla canzone di protesta, dagli isolati ai maledetti di qualsiasi lingua e paese. Anche quest’anno si darà libero spazio alle voci di giovani del territorio che interpreteranno, alcuni per la prima volta, gli autori scelti per ciascuna serata o dei quali verranno recitati degli scritti poetici e non.

Informazioni e prenotazioni:

Orario spettacoli: dalle ore 20.30 alle 23.00 (con accesso a inizio serata o tra uno spettacolo e l’altro).

Biglietto 10 euro

333 8870576

teatrodellacentena@pianoterra.org

FB @Voci dell’Anima 2024