Rimini: venerdì in Gambalunghiana si parla di amore e odio tra Malatesta e Montefeltro prima di Federico

Venerdì 18 ottobre alle ore 18 la biblioteca Gambalunga ospiterà un incontro a ingresso libero sull’eterno travagliato rapporto tra Malatesta e Montefeltro. Il periodo preso in esame non sarà però quello più noto, ovvero le battaglie, spesso epiche, tra Sigismondo e Federico, ma i decenni immediatamente precedenti, quando i due fratelli Sigismondo e Domenico governavano Rimini e Cesena mentre a Urbino al potere c’era Guidantonio, padre di Federico, e suo figlio Oddantonio.

Proprio lui, il giovanissimo duca che morirà tragicamente assassinato a soli 17 anni, è il protagonista del libro ‘La Corte dei Complotti’ (Leardini editore, 2024, 192 pagine), opera dello scrittore e giornalista urbinate Giovanni Volponi, da poco edito e che ha riscosso un notevole successo di pubblico.

La serata inizierà con i saluti del sen. Giorgio Londei, presidente dell’associazione Urbino Capoluogo, promotore della pubblicazione, della direttrice della biblioteca Nadia Bizzocchi e dell’assessore del comune di Rimini Francesco Bragagni. Presenterà il volume Stefano Pivato, professore emerito di storia contemporanea dell’ateneo di Urbino ed ex assessore alla cultura di Rimini. Concluderà l’autore. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Sarà possibile acquistare una copia del volume al prezzo scontato di 10 euro (prezzo di copertina 15 euro).

La Corte dei Complotti narra i 17 anni di vita, terminati con uno degli omicidi più noti del Quattrocento, di Oddantonio da Montefeltro. Una ‘carriera’ fulminante che però è destinata a troncarsi precocemente, dopo anni densissimi, prima all’ombra del padre Guidantonio, e poi alla guida in prima persona di un ducato ancora in espansione, anche grazie alle prodezze militari del fratellastro Federico. Il tutto nel contesto di lotte per il territorio tra Marche e Romagna, in cui i momenti di pace e di ostilità tra Malatesta e Montefeltro erano spesso labili se non sovrapposti. La sorella di Oddantonio, Violante, sposò Domenico mentre il fratellastro Federico battagliava con Sigismondo. Le vicende di Rimini e Urbino fanno quindi da sfondo ad artisti e letterati, commerci internazionali, visite di imperatori, sontuosi banchetti e incredibili vicende amorose degne di un ‘Beautiful’ ante litteram. I quattordici capitoli scorrono veloci, tra dialoghi serrati e imprese belliche, celando una trama da giallo storico che si dipana dall’inizio alla fine.

Giovanni Volponi è nato a Urbino nel 1992. Giornalista per Il Resto del Carlino, per periodici e riviste e per la televisione, è appassionato di scrittura da sempre, sia in italiano che in dialetto. Ha pubblicato alcuni libri di storia locale. Ha pubblicato il racconto L’uomo che guardava le scarpe nell’antologia Racconti Marchigiani (Historica, 2022) e il racconto Il curato nell’antologia Racconti Emiliano Romagnoli (Historica, 2023). La Corte dei Complotti è il suo primo romanzo.