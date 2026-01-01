Rimini80 non è un viaggio nella nostalgia, la mostra parla al presente

Ultimi giorni per visitare la mostra “ Rimini80. Viaggio nell’immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli” (chiude l’11 gennaio) al Museo della Città “Luigi Tonini” – Ala nuova, secondo piano, via Luigi Tonini 1.

La mostra, curata da Fabio Bruschi, assieme a quella fotografica di Marco Pesaresi “Rimini proibita. Le parole di Tondelli nelle immagini di Pesaresi” (aperta sino al 6 gennaio) nei Palazzi dell’Arte di Rimini in Piazza Cavour, hanno mostrato un’altra Rimini a cavallo del passaggio degli anni ’80. Col senno del poi le due mostre ci costringono a domandarci: ma noi dove eravamo? Cosa facevamo? Ma veramente accadevano quelle cose? Può essere una utile riflessione per noi che in quegli anni c’eravamo, così come per i giovani che ancora non c‘erano cercare di capire uno snodo fondamentale nella storia sociale e culturale della nostra Città.



L’ingresso è gratuito ad entrambe le mostre. Quella di Marco Pesaresi non è adatta ai minori di 16 anni.

RIMINI80 non è una semplice mostra storica sugli anni Ottanta: è un’esperienza immersiva che attraversa un decennio decisivo, quando Rimini e la Riviera romagnola diventano un laboratorio culturale diffuso, una metropoli senza centro, una “linea di luce tra il nero del mare e il nero della terra”, come scrive Pier Vittorio Tondelli.

Al centro del percorso c’è il suo sguardo: quello di uno scrittore capace di cogliere prima di altri la trasformazione profonda del paesaggio fisico, sociale e immaginario della costa adriatica. In quegli “scintillanti e feroci anni Ottanta”, come li definisce Alessandro Iachino, “la società e la cultura italiane cambiarono per sempre volto”.

Rimini diventa allora molto più di una località turistica: è Miami d’Europa, Las Vegas, Hollywood, ma anche semplicemente “Rimini”, autosufficiente e simbolica, come nei romanzi di Tondelli e nell’album di De André.

La mostra racconta la nascita della Riviera come spazio metropolitano continuo, dove non esistono più stagioni nette, né confini rigidi tra giorno e notte, centro e periferia, cultura alta e popolare. Festival cinematografici, rassegne teatrali, performance urbane, radio libere, club new wave e discoteche diventano luoghi di produzione culturale, non solo di intrattenimento. È il tempo in cui l’“effimero” non è un limite, ma una risorsa: eventi destinati a bruciarsi in una notte che però lasciano tracce profonde, ridefinendo linguaggi e sensibilità.

Attraverso documenti, immagini, testi, manifesti e citazioni, RIMINI80 ricostruisce una rete fittissima di esperienze: dal MystFest a EuropaCinema, dal Festival di Santarcangelo allo Slego, dalla scena punk filosovietica dei CCCP alla Riviera wave, fino alla “metropoli psicobalneare” descritta da Tondelli. Una provincia che ambisce a “spostare la metropoli in casa”, trasformando il turismo di massa in terreno di sperimentazione artistica e culturale.

Non si tratta di nostalgia. È una mostra che parla al presente. Come ricorda Tondelli, “il racconto della sua generazione è fortemente consapevole del nuovo ruolo assunto dai consumi culturali”. Rivedere oggi quella stagione significa interrogarsi su cosa resta di quella energia, di quella capacità di mescolare politica, musica, arte, spettacolo e vita quotidiana.

Andare a vedere RIMINI80 significa riscoprire una Rimini inedita e sorprendente, lontana dagli stereotipi, e comprendere come, tra la via Emilia e il West, sia nato un immaginario che ancora ci riguarda. Una mostra per chi ha vissuto quegli anni, ma soprattutto per chi vuole capire da dove viene una parte fondamentale del nostro presente culturale.

Paolo Zaghini