Rimini: Aldi apre a Viserba, 13 assunzioni

ALDI inaugura giovedì 19 dicembre un nuovo negozio a Viserba, in Via Amati angolo Via Marconi.

Parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale della Grande Distribuzione Organizzata, con la nuova apertura porta a quota 30 i negozi in Emilia-Romagna e “ha creato 13 nuove opportunità lavorative per un totale di 494 collaboratori nella regione”. L’azienda raggiunge così il traguardo dei 196 negozi in Italia e 3.756 persone impiegate.

Il punto vendita di Viserba si estende su una superficie di 974 m2 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30. Certificato con classe energetica A1, negozio dispone di un impianto fotovoltaico della portata di 79,20 kWp e mette a disposizione dei clienti 1 colonnina per la ricarica di auto elettriche della portata di 22 kW e 75 posti auto gratuiti coperti al piano interrato, di cui 2 dedicati ai disabili e 3 alle donne in attesa o ai neogenitori.

La selezione di prodotti è composta da circa 130 referenze di frutta e verdura e 30 marche, l’80% circa sono italiane.