Rinascita Basket Rimini, assessore Lari: “Lavoriamo ad un maxi schermo al Flaminio per seguire le trasferte”

Michele Lari, assessore allo sport del comune di Rimini interviene sui risultati raggiunti dalla squadra Rinascita Basket Rimini:

“Una delle cose più straordinarie che sta accadendo in queste settimane a Rimini è l’entusiasmo contagioso, che si respira in ogni angolo della città, per la cavalcata di RBR Rimini. È qualcosa che va oltre l’appassionato di pallacanestro o l’amante dello sport: si tratta di un vero e proprio sentimento popolare che richiama anche un dato sociale rimarchevole. La voglia cioè di andare al Flaminio per godersi una partita di basket, facendo della propria soddisfazione un fatto collettivo perché nello stesso momento condivisa da altre migliaia di persone, dentro e fuori al Palazzetto.

Questi elementi- la finale raggiunta da RBR, la tracimazione del successo sportivo in passione di tutta una città, il Flaminio come cassa di espansione di un desiderio di vivere finalmente una uguale emozione insieme- ci porta a lavorare in queste ore su un progetto particolare. Allestire cioè, proprio all’interno del Flaminio, un maxi schermo per seguire tutti insieme le partite di RBR durante le trasferte a Cantù.

E’ chiaro, ci sono tante questioni tecniche da mettere in fila in così poco tempo ma stiamo cercando di risolverle in tutta fretta perché, credo, questa finale rappresenta per Rimini e per i riminesi qualcosa di molto speciale, già provato nel passato ma che abbiamo bisogno di rivivere oggi, epoca ancora più spezzettata di un tempo in tanti individualismi. Quello che sta facendo RBR quest’anno è qualcosa di straordinario, storico si direbbe. Ma quello che ha fatto la società negli ultimi anni, partendo da un sanguinoso fallimento, è ancora più grande forse visto che prima ha permesso di non spegnere in città la fiammella del basket e poi progressivamente, con una crescita armonica, costruire un progetto sportivo a trazione partecipativa che è diventato altamente competitivo a livello nazionale. RBR si è meritata questa finale e dunque Rimini si merita di viverla intensamente e collettivamente anche durante le trasferte in Lombardia.

Aggiungo un piccolo dato: tutto questo avviene a 40 anni di distanza da quello scudetto nella categoria Ragazzi della Marr Rimini che fu il primo di una lunga sequenza (nell’arco del successivo quinquennio arrivarono i titoli tricolori nelle categorie Allievi, Cadetti, Juniores) di quella che davvero fu la ‘generazione d’oro’ del basket riminese.

Di qui ai prossimi giorni cercheremo di definire ogni aspetto per mettere a disposizione questa visione collettiva delle partite a Cantù. Faremo di tutto per riuscirci.”, conclude Lari.