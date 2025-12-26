Ripartire da zero: chi ricostruì il Riminese dopo la guerra

L’anno prossimo ricorrerà l’ottantesimo anniversario delle prime elezioni amministrative nei comuni del Riminese. Ancora una occasione per riflettere sullo stato della nostra democrazia oggi. Allora si votò in due tornate nei 19 comuni del Riminese: dodici votarono il 7 aprile 1946 (Gemmano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano, Torriana); gli altri sette votarono il 6 ottobre 1946 (Rimini, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, San Clemente, Santarcangelo di Romagna, Verucchio).

Queste elezioni, le prime dopo la fine della seconda guerra mondiale, avvennero con una situazione sociale nel Paese molto tesa: la violenza politica esplosa nell’estate 1945 in numerose regioni, una difficoltà nel mantenimento dell’ordine, la lentezza del processo di epurazione dei fascisti dagli enti pubblici, una criminalità diffusa con una intensa attività di borsa nera, una crescente inquietudine circa la sorte di familiari e di conoscenti dispersi dalla guerra (oltre un milione di soldati italiani rientrarono in Italia fra il 1945 e il 1946). A tutto questo va aggiunta la situazione spesso caotica della burocrazia comunale, con liste elettorali incomplete. Non in tutti i comuni inoltre i CLN locali, espressione delle forze della Resistenza, riuscirono ad esprimere amministratori pubblici in grado di far fronte alla riorganizzazione dei comuni e a prendere in mano la gestione dei servizi essenziali alla popolazione. Soprattutto in mancanza di risorse per far fronte alle emergenze: nelle casse comunali di Rimini le amministrazioni fasciste avevano lasciato un debito di 66 milioni. Ed era impossibile ottenere prestiti.

Ma furono anche le prime elezioni che videro la partecipazione delle donne al voto e la elezione (seppur certamente non numerosa) di esse nei Consigli Comunali.

Nel mezzo, il 2 giugno 1946, gli italiani tornarono a votare per la prima volta dopo il ventennio fascista per il referendum sulla scelta della Repubblica o della Monarchia: gli elettori scelsero la Repubblica con il 54,27% dei voti. I votanti furono l’89,09% degli aventi diritto (non votarono l’Alto Adige e la Venezia Giulia all’epoca ancora sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato).

E il voto per l’elezione di un’Assemblea Costituente, cui sarebbe stato affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale: la DC, guidata da Alcide De Gasperi, ottenne il 35, 21% dei voti e 207 seggi su 556; il PSIUP, guidato da Pietro Nenni, il 20,68% dei voti e 115 seggi; il Partito Comunista, guidato da Palmiro Togliatti, il 18,93% dei voti e 104 seggi; l’Unione Democratica nazionale (liberali), guidata da Luigi Einaudi, il 6,79% e 41 seggi; il Fronte dell’Uomo Qualunque, guidato da Guglielmo Giannini, il 5,27% e 30 seggi; il Partito Repubblicano, guidato da Randolfo Pacciardi, il 4,36% e 23 seggi; il Blocco Nazionale della Libertà (monarchici), guidato da Roberto Lucifero d’Aprigliano, il 2,77% e 16 seggi; il Partito d’Azione l’1,45% e 7 seggi; altri partiti 12 seggi.

Prima di parlare delle elezioni del 1946 vorrei soffermarmi però sulle Giunte comunali elette, per il Riminese, dai primi di ottobre 1944 sino alle prime elezioni comunali del 1946. I comuni riminesi erano stati liberati dalle forze alleate nel mese di settembre 1944 (ricordiamo che Rimini fu liberata il 21 settembre), per primi in Romagna.

Sin dalla liberazione dall’occupazione nazifascista Rimini e la Romagna erano divenute la principale retrovia del fronte che si affacciava sulla Valle Padana, mantenendo su questi territori una presenza variegata di militari di diverse nazionalità (americani, britannici, canadesi, polacchi, indiani, ebrei palestinesi). E dall’aprile 1945 in Romagna furono imprigionati e poi smistati quasi 300.000 militari germanici, appartenenti a ben 24 nazionalità. Questo intrecciarsi di giovani militari di tante nazionalità diverse per oltre due anni, tra il 1945 e il 1946, creò non poche situazioni di scontro.

Scrive Patrizia Dogliani in “Romagna, periferia e crocevia d’Europa” nel volume “Romagna 1946. Comuni e società alla prova delle urne”, con Carlo De Maria: “questa violenza crebbe nell’estate 1945 per produrre i fatti di sangue più cruenti durante le festività natalizie e del Capodanno 1945-’46. Essi scaturirono da questa miscela esplosiva di coatta coabitazione tra giovani di diverse nazionalità, italiani e stranieri, carichi di rabbia e di diffidenza, in concorrenza tra loro per le poche risorse e possibilità presenti sul territorio, che fosse cibo, mezzi di trasporto, oppure divertimento, alcol, donne. Si trattava di un territorio dove le armi erano ancora presenti e in uso non solo da parte delle truppe alleate di stanza ma anche di molti partigiani e abitanti locali e dove quindi ogni piccola contesa o piccolo atto criminoso poteva sfociare in tragedia con ferimenti e uccisioni”.

Rammentiamo infine che la vita politica/amministrativa nel Riminese riprese in mezzo alle macerie delle distruzioni avvenute a seguito degli incessanti bombardamenti iniziati l’1 novembre 1943 e continuati durante tutta l’estate del 1944, aggravate ulteriormente dai duri combattimenti del settembre 1944 nel corso degli scontri fra le forze alleate e quelle tedesche per lo sfondamento della Linea Gotica. Il patrimonio edilizio di Rimini era distrutto per oltre l’80%. Lo stesso in tanti altri comuni del Riminese dove lo scontro militare fu più acceso.

Nei giorni successivi alla Liberazione alla guida dei municipi si insediarono Sindaci e giunte nominate dai Comitati di Liberazione Nazionale sorti nelle diverse realtà. Il CLN circondariale, costituitosi nel marzo 1944, guidato dal comunista Decio Mercanti, in accordo con la A.M.G. (Allied Military Government) sin dai primi giorni dell’ottobre 1944 nominò i primi Sindaci dopo la Liberazione: a Rimini il socialista Arturo Clari, a Coriano il comunista Carlo Zaghini, a Riccione Adelmo Vivareli e poi dall’1 dicembre 1944 il comunista Gianni Quondamatteo, a Misano Adriatico il comunista Armando Ramenghi, a Cattolica il comunista Giuseppe Ricci, a Morciano di Romagna il comunista Luigi Cavalli, a Santarcangelo di Romagna il comunista Guido Talacci. Molti di questi provenivano dalla Resistenza ai nazi-fascisti. Diversi avevano alle spalle una lunga attività antifascista nel ventennio. Questi Sindaci furono coadiuvati, soprattutto nelle piccole realtà, da cittadini volenterosi cooptati nelle Giunte per sostenere il lavoro di ripresa della vita quotidiana delle città.

Il CLN Riminese, a cui era affidata la direzione politica generale delle forze della Resistenza, era composto dai comunisti Decio Mercanti, Carlo Moroncelli, Carlo Caldari, Giuseppe Polazzi, Walter Ceccaroni, dai democristiani Giuseppe Babbi, Armando Gobbi, Ferruccio Angelini, dai socialisti Gomberto Bordoni, Luigi Del Prete, Ferri, Luigi Dolci, dai repubblicani Dario Celli, Bruno Faini, Giuseppe Capanna, Luigi Fiorani, dagli azionisti Antonio Valmaggi, Celestino Giuliani, Pietro Arpesella. I partiti che componevano il CLN erano il PCI, il PSIUP, il PRI, la DC, il PdA. Il PLI entrò a guerra finita.

Decio Mercanti (1902-1992) era stato eletto Presidente del Comitato di Liberazione (CLN) riminese circondariale, l’organismo unitario di tutte le forze antifasciste, a metà marzo 1944 e lo rimase sino al suo scioglimento il 7 agosto 1946, oltre ad essere anche il segretario della Federazione Comunista riminese dal 3 marzo 1944 ai primi mesi del 1945. Un potere immenso esercitato per oltre due anni: al CLN spettava indicare i Sindaci, dare direttive e controllare le Giunte Comunali, il Comitato di Epurazione, approvare le decisioni del Prefetto (nominato dal Governo centrale), affrontare i vari problemi creati dal fascismo e dalla guerra, avviare le operazioni di ricostruzione delle città.

Guardiamo ora la composizione delle due Giunte CLN di Rimini: la prima eletta il 4 ottobre 1944 e la seconda il 30 giugno 1945.

Giunta Comunale costituita dall’A.M.G. di Rimini

con provvedimento del 4 ottobre 1944

Sindaco: Arturo Clari (PSI).

Assessori effettivi: Giuseppe Babbi (DC), Gomberto Bordoni (PSI), Arnaldo Zangheri (PCI), Mario Macina (PSI), Celestino Giuliani (PdA), Isaia Pagliarani (PCI), Armando Gobbi (DC), Alberto Marvelli (DC).

Assessori Supplenti: Bruno Faini (PRI), Ferruccio Angelini (DC), Nicola Meluzzi (PCI), Vittorio Belli (Ind.).

Il 17 novembre 1944 si dimise Belli e venne sostituito da Carlo Capanna (Comitato Partigiani di Rimini). Il 28 novembre 1944 vennero nominati Assessori aggiunti per le frazioni di Bellaria e Viserba Armando Magagnoli (PSI?) e Alberto Olivieri (PCI). Il 27 aprile 1945 in seguito alle dimissioni di Zangheri e al decesso di Faini vennero nominati Assessori Guglielmo Marconi (PCI) e Carlo Gotti (DC).

Giunta Comunale confermata con Decreto Prefettizio

il 30 giugno 1945

Sindaco: Arturo Clari (PSI).

Assessori Effettivi: Giuseppe Babbi (DC), Gomberto Bordoni (PSI), Mario Macina (PSI), Isaia Pagliarani (PCI), Armando Gobbi (DC), Alberto Marvelli (DC), Guglielmo Marconi (PCI), Carlo Gotti (DC).

Assessori Supplenti: Ferruccio Angelini (DC), Nicola Meluzzi (PCI), Illaro Pagliarani (PCI), Dario Celli (PRI).

Il 22 agosto 1945 Marconi si dimise e venne sostituito da Cesare Bianchini (PCI). L’8 novembre 1945 si dimise Celli e venne sostituito da Rino Bernardi (PRI). Il 31 dicembre 1945 Gotti si dimise e venne sostituito da Armando Pedriali (PRI). Il 7 marzo 1946 Illaro Pagliarani rassegnò le dimissioni e venne sostituito da Guglielmo Marconi (PCI). Il 9 aprile 1946 si dimisero Isaia Pagliarani e Marvelli e vennero sostituiti da Gino Zannini (DC) e Alberto Stagni (PLI).

Complessivamente sono 25 uomini che per due anni governarono la nostra Città fra macerie, comandi militari alleati, campi di prigionia tedeschi, borsa nera, attività del Comitato di Epurazione, ripresa dell’attività scolastica, politica di assistenza ai senza tetto, ai disoccupati, alle famiglie di militari caduti, dispersi o in prigionia, problemi di approvvigionamento alimentare (i riminesi sopravvissero praticamente solo con i viveri, per lo più in scatola, forniti dalle truppe di occupazione alleate), gravi problemi sanitari (epidemia di tifo). Un vero e proprio manicomio a cui questi amministratori cercarono di rispondere al meglio delle loro possibilità.

Le due Giunte ebbero numerosi avvicendamenti. Comunque questi 25 uomini appartenevano 7 al PCI, 5 al PSIUP, 6 alla DC, 5 al PRI, 1 al PdA, 1 al PLI.

La prima Giunta CLN il 4 ottobre 1944 vide la nomina a Sindaco, a 82 anni, del socialista Arturo Clari (1862-1951) (era stato il Sindaco della Giunta socialista a Rimini fra il 1920 e il 1922, caduta sotto le violenze fasciste). Con lui tre suoi ex assessori socialisti di quel lontano periodo: Gomberto Bordoni (1888-1950), Mario Macina (1888-1981) e Vittorio Belli (1870-1953). Nessuno dei giovani socialisti entrò in queste prime Giunte CLN.

I comunisti nominarono Arnaldo Zangheri (1899-1955) (per pochi giorni, in attesa del rientro di Clari a Rimini, fece le funzioni di Sindaco), Isaia Pagliarani (1885-1958) (tra i dirigenti comunisti clandestini nel ventennio) e Nicola Meluzzi (1916-1976) (tra gli organizzatori della Resistenza nel Riminese).

I democristiani nominarono Giuseppe Babbi (1893-1969), Armando Gobbi (1890-1974), Ferruccio Angelini (1903-1953) (tutti e tre attivi dalla sua costituzione nel CLN riminese) e Alberto Marvelli (1918-1946).

Il Partito d’Azione era presente con Celestino Giuliani (1907-1975).

Il PRI con Bruno Faini (1890-1945), il suo esponente più attivo durante il ventennio fascista.

Dopo poco più di un mese Belli si dimise e venne sostituito da Carlo Capanna (1921-1970), il comandante partigiano “Oberdan”, quale rappresentante dei partigiani, di orientamento repubblicano.

Il 28 novembre 1944 vennero nominati nuovi assessori, in rappresentanza di due frazioni di Rimini: Armando Magagnoli (PSI?) di Bellaria e Alberto Olivieri (PCI) di Viserba.

Il 27 aprile 1945 a seguito delle dimissioni di Zangheri e al decesso di Faini vennero nominati Assessori Guglielmo Marconi (1903-1968), (PCI) già Vice-Comandante dell’8. Brigata Garibaldi, e Carlo Gotti (DC).

Uno dei primi atti, nella seconda adunanza della Giunta il 9 ottobre 1944, è l’intitolazione della piazza principale di Rimini ai tre giovani partigiani impiccati il 16 agosto 1944 dai tedeschi: Piazza Giulio Cesare divenne Piazza Tre Martiri.

La seconda Giunta CLN nominata il 30 giugno 1945 vide la conferma del Sindaco Clari, dei socialisti Bordoni e Macina, dei democristiani Babbi, Gobbi, Marvelli, Angelini e Gotti, dei comunisti Pagliarani, Marconi e Meluzzi. Nuove entrate furono Illaro Pagliarani (1915-1986) (PCI) e Dario Celli (? -1975) (PRI).

Il 22 agosto 1945 Marconi si dimise per problemi di salute a seguito di un grave incidente con la moto e gli subentrò l’uomo nuovo del PCI Riminese, il giovane Cesare Bianchini (1914-2001), che l’anno dopo diventerà Sindaco di Rimini.

L’8 novembre 1945 si dimise Celli e venne sostituito da Rino Bernardi (PRI). Il 31 dicembre 1945 Gotti si dimise e venne sostituito da Armando Pedriali (1914-1984) (PRI). Il 7 marzo 1946 Illaro Pagliarani rassegnò le dimissioni e venne sostituito da Guglielmo Marconi (PCI) che rientrò così in Giunta. Il 9 aprile 1946 si dimisero Isaia Pagliarani e Marvelli e vennero sostituiti da Gino Zannini (1912-2005) (DC) e Alberto Stagni (1909-1960) (PLI).

Molti di questi uomini hanno biografie corpose, sia per l’attività svolta durante il ventennio e la Resistenza, sia per i ruoli che furono poi chiamati a ricoprire nei decenni successivi: i democristiani Babbi, Marvelli, Angelini, Gobbi, Zannini; i comunisti Isaia Pagliarani, Meluzzi, Marconi, Bianchini; i socialisti Clari, Bordoni, Macina; l’azionista Giuliani; i repubblicani Faini, Capanna.

Una annotazione: i repubblicani furono presenti nelle due Giunte CLN con 5 esponenti: tranne che per Faini e Capanna, degli altri tre (Celli, Bernardi, Pedriali) non siamo riusciti a reperire alcuna notizia. Scontiamo in questo caso l’assenza pressoché totale di pubblicazioni che parlino della storia del PRI riminese.

1 – Segue

Paolo Zaghini