Ritratti d’autore, al via a Misano la rassegna al Teatro Astra

Conto alla rovescia per la rassegna “Ritratti d’autore – I classici che aiutano a vivere”, in programma al Teatro Astra di Misano Adriatico a partire da venerdì 10 aprile. Il ciclo, curato da Gustavo Cecchini, propone tre appuntamenti dedicati al pensiero contemporaneo, all’arte e alla scienza, con protagonisti Adriana Cavarero, Massimo Cacciari e Piergiorgio Odifreddi.

“Conto alla rovescia per l’attesa rassegna misanese, curata da Gustavo Cecchini, Ritratti d’autore – I classici che aiutano a vivere. Dal venerdi 10 Aprile al teatro Astra di Misano un trittico d’autore da non perdere – si legge nella presentazione.”

Ad aprire il calendario sarà Adriana Cavarero, filosofa tra le più influenti del panorama contemporaneo, che proporrà una riflessione sul mito delle Sirene.

“E se le Sirene non fossero mai state solo canto di tentazione — ma canto di libertà?” è la domanda da cui prenderà avvio l’incontro, incentrato su una rilettura del mito in chiave diversa rispetto alla tradizione. “Con Adriana Cavarero riscopriremo le Sirene non come figure di seduzione e pericolo, ma come donne che cantano per sé, con la loro voce, per sé e per le loro sorelle.”

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 17 maggio con Massimo Cacciari, che terrà una lectio dedicata a Vincent Van Gogh.

“Van Gogh è quasi sempre assimilato alle tendenze fondamentali dell’arte contemporanea, ma in realtà è un’assoluta eccezione” : con queste parole il filosofo introdurrà un percorso tra immagini e interpretazioni dell’opera del pittore. L’incontro proporrà una lettura che intreccia riflessione filosofica e analisi artistica, soffermandosi sul linguaggio e sulla figura di uno degli artisti più noti della storia.

La rassegna si chiuderà venerdì 24 aprile con Piergiorgio Odifreddi, che dedicherà il suo intervento ad Albert Einstein.

“Albert Einstein non è solo un’icona del novecento : è un simbolo vivente di come il libero pensiero possa cambiare il mondo.” L’incontro offrirà uno sguardo sul profilo umano dello scienziato, mettendone in evidenza curiosità, anticonformismo e capacità di innovazione.

Gli appuntamenti si terranno al Teatro Astra di Misano Adriatico, in via d’Annunzio 20, con inizio alle ore 21. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale al numero 0541-618484 o l’Ufficio Iat al numero 0541-615520.