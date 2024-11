Ritrovata a Cesena Rita Sanna, era scomparsa sei giorni fa da San Patrignano

Dopo giorni di apprensione, si conclude con un lieto fine la vicenda di Rita Sanna, la cinquantenne di Alghero scomparsa sei giorni fa dopo essersi allontanata volontariamente dalla Comunità di San Patrignanoi. La famiglia, e in particolare il fratello Giovanni, avevano vissuto momenti di angoscia senza notizie della donna, che era scomparsa senza telefono né denaro.

Questa mattina all’alba, intorno alle cinque, Giovanni ha ricevuto una telefonata da una nipote di Pisa, che ha comunicato il ritrovamento di Rita a Cesena da parte delle forze dell’ordine. Con poche parole, Giovanni ha confermato che sono già in corso le pratiche per il rientro della sorella in Sardegna.

La scomparsa di Rita aveva sollevato preoccupazione anche tra i cittadini di Alghero, che hanno seguito la vicenda con il fiato sospeso. Oltre a allertare le forze dell’ordine del riminese e lanciare un appello sui social, la famiglia aveva immediatamente presentato denuncia ai carabinieri di Alghero, mobilitando le ricerche nella speranza di ricevere notizie. Dopo sei giorni di attesa, il ritrovamento di Rita porta ora sollievo ai suoi cari e alla comunità che ha condiviso la loro preoccupazione.