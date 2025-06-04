“RivoltaTi”: nasce la comunità politica riminese targata Matteo Montevecchi

“RivoltaTi.” Si chiamerà così la comunità politica territoriale ideata da Matteo Montevecchi, che sarà attiva all’interno della provincia di Rimini. L’ex consigliere regionale lancerà la proposta il 13 giugno a Riccione durante un incontro pubblico.

“Cari amici, dopo una lunga riflessione e un confronto con tanti di voi, ho deciso di intraprendere una nuova strada – spiega Montevecchi -.Credo sia giunto il momento di rivolgere un forte appello per passare dalla critica all’azione. Per costruire e mettere in piedi una comunità territoriale di persone libere con una chiara visione del mondo e dai principi non negoziabili. Lo si può fare superando il tifo da stadio politico e il crogiolarsi nella delusione. Entrambi deresponsabilizzano solo le persone. Occorre fatica e sacrificio per dare vita ad una bella realtà, qualcosa di diverso in questo panorama grigio e appiattito. Realizziamo insieme questo luogo che possa diventare un punto di riferimento nella provincia di Rimini. Per questo arriva RivoltaTi – conclude l’ex consigliere regionale -. Vi farò questa proposta Venerdì 13 giugno, ore 21 a Riccione in Via Sicilia 59. Ingresso libero, nessuna prenotazione. Viva la partecipazione”.