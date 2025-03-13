Biagini: “Il Comune di Rimini verifichi se i chioschi che hanno denunciato il sindaco sono in regola

1) Le concessioni demaniali marittime sono scadute, hanno perso di efficacia il 31.12.2023 (per chi si è avvalso legittimamente della proroga tecnica, il 31.12.2024) e dato che “la proroga” al 30.09.2027 è stata già dichiarata -e qualificata come tale e non come un semplice “ragionevole termine” in attesa delle future assegnazioni con procedure trasparenti e pubbliche, dai Tar Campania, Liguria, Lazio (Latina) e Puglia (Bari)-, non compatibile con l’ ordinamento eurounitario e quindi da disapplicare anche dai funzionari pubblici e non solo dai giudici, gli 11 chioschisti non hanno più nessun titolo per rimanere lì dove sono e di conseguenza, sia l’ Ufficio Demanio, che il SUAP del comune di Rimini, hanno l’obbligo di emanare i provvedimenti di competenza: accertamento della scadenza della concessione demaniale, perdita di efficacia della consequenziale licenza commerciale ed emanazione dell’ ordinanza di sgombero del loro manufatto da …..portasi a casa.