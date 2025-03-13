Biagini: “Il Comune di Rimini verifichi se i chioschi che hanno denunciato il sindaco sono in regola
13 Marzo 2025 / Redazione
L’avvocato Roberto Biagini puntualizza sulla richiesta di decadenza del sindaco di Rimini da parte dell’avvocato di 11 chioschisti riminesi
“Apprendo dagli articoli pubblicati dai “media” locali che 11 chioschisti riminesi hanno incaricato un avvocato per chiedere la decadenza del Sindaco di Rimini in quanto il Comune viene accusato di ogni nefandezza commessa da qualche anno a questa parte, insieme ad altre istituzioni nazionali ed europee. Visto che vengo personalmente accusato nella lunga dissertazione di varie inadempienze (preciso che il mio incarico istituzionale è cessato 9 anni fa nel 2016) insieme ad Andrea Gnassi in ordine alla tematica del demanio marittimo di Rimini e della sua pianificazione, mi permetto di avanzare alcuni suggerimenti anche, ma non solo, al Comune di Rimini:
1) Le concessioni demaniali marittime sono scadute, hanno perso di efficacia il 31.12.2023 (per chi si è avvalso legittimamente della proroga tecnica, il 31.12.2024) e dato che “la proroga” al 30.09.2027 è stata già dichiarata -e qualificata come tale e non come un semplice “ragionevole termine” in attesa delle future assegnazioni con procedure trasparenti e pubbliche, dai Tar Campania, Liguria, Lazio (Latina) e Puglia (Bari)-, non compatibile con l’ ordinamento eurounitario e quindi da disapplicare anche dai funzionari pubblici e non solo dai giudici, gli 11 chioschisti non hanno più nessun titolo per rimanere lì dove sono e di conseguenza, sia l’ Ufficio Demanio, che il SUAP del comune di Rimini, hanno l’obbligo di emanare i provvedimenti di competenza: accertamento della scadenza della concessione demaniale, perdita di efficacia della consequenziale licenza commerciale ed emanazione dell’ ordinanza di sgombero del loro manufatto da …..portasi a casa.
2) Allo stesso tempo costituisce ulteriore obbligo dell’ amministrazione comunale riminese trasmettere i provvedimenti alla Capitaneria di Porto e all’ Agenzia del Demanio, affinché vadano a verificare se i Risto-Bar degli 11 chioschisti siano opere di facile e/o di difficile rimozione in quanto, nel secondo caso, lo Stato, accertato l’ incameramento ex lege dei beni e l’ inserimento tra le proprie “pertinenze”, ha facoltà o di tenerseli o di ordinarne la demolizione a spese degli 11 chioschisti senza corrispondere loro nulla, vista la rinuncia agli indennizzi accettata contrattualmente dai tutti gli 11 chioschisti e visto l’ art. 49 del c.n.. Questo anche per rappresentare che essi, come gli stabilimenti balneari riminesi, non hanno nessun titolo ad avere indennizzi….Leggete pure la bozza del “decreto Salvini” discussa due giorni fa a Roma ….e divertitevi…
3) Nelle more di questa procedura, consiglio al Comune di Rimini (settore controlli edilizi-squadra edilizia della Polizia Municipale) di effettuare un controllo di concerto con l’ AUSL, per verificare, intanto, la legittimità delle strutture edilizie presenti negli 11 Risto- Bar e del rispetto delle norme igienico-sanitarie, il rapporto metratura del locale ed esposizione somministrazione ecc…. Lo stesso controllo al quale sono soggetti, tutto l’anno e non solo da maggio a settembre, i “veri ristoratori” quelli che pagano canoni di affitto a prezzi di mercato e non i canoni irrisori che lo Stato chiede agli 11 chioschisti ( € 2.500 + € 125 di imposta regionale nel 2021; € 2.698,75 + € 134,94 di imposta regionale nel 2022; € 3.377,50 + € 168,88 di imposta regionale nel 2023; € 3.225,50 + € 161,28 di imposta regionale nel 2024).”