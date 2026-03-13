Samuel morto nel rogo a 11 anni, il padre a processo: “Noi parte lesa, ci difenderemo”

Si aprirà il processo per il tragico incendio del camper avvenuto il 31 agosto 2023 sulla spiaggia di Bados, in Sardegna, in cui perse la vita Samuel, 11 anni. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Tempio Pausania ha disposto il rinvio a giudizio del padre del bambino, Daniel Romulus Imbuzan.

L’uomo dovrà rispondere delle accuse di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio boschivo. Secondo la ricostruzione della procura, l’incendio che distrusse il camper della famiglia, originaria di Rimini e in vacanza sull’isola, sarebbe stato provocato dall’accensione di un fornello da campo.

Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente al veicolo, causando il rogo che costò la vita al bambino e provocò anche alcuni feriti. Sulla base degli accertamenti svolti durante le indagini, gli inquirenti hanno ipotizzato una responsabilità del padre nella dinamica che ha portato all’incendio.

“Per quel che ci riguarda– spiega Antonio Desini il legale che difende Daniel Romulus Imbuzan – ci riteniamo parte lesa. Il fornello da campo non era di proprietà della famiglia del bimbo ma era stato prestato da un’altra famiglia che si era unita in quei giorni alla vacanza. Probabilmente le bombole del gas erano state caricate secondo i limiti vigenti in Romania, che però in Italia non rientrano in quelli consentiti. Forse l’incendio è divampato anche per queste motivazioni”.

Quello che è certo è che il padre è sotto choc: “Non si da pace, è affranto”, spiega il legale.