Romagna: anche nel 2025 “Più Vicini”. Iniziativa di Coop Alleanza 3.0 a sostegno dei territori

Anche nel 2025 i territori e le comunità sono al centro delle azioni di Coop Alleanza 3.0 con “Più Vicini”, l’iniziativa dedicata agli enti del terzo settore, alle realtà locali, e alle associazioni che operano sui territori in cui la Cooperativa è presente, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia.

“Più Vicini”: la fase uno dedicata alle proposte delle realtà del terzo settore

Da oggi, 14 aprile, fino al 23 giugno le realtà del terzo settore possono presentare le proprie iniziative sociali dedicate ai temi della difesa dell’ambiente, della solidarietà, della cultura e degli stili di vita sostenibili. L’obiettivo di “Più Vicini” infatti è di sostenere le iniziative più in linea con i bisogni dei vari territori, sulla base delle indicazioni ricevute dai soci. “Più Vicini” si contraddistingue per la capacità di ascolto rivolta alla base sociale e per essere fortemente coerente con il Piano di sostenibilità 2023-2027 della Cooperativa.

Il Piano di sostenibilità, infatti, è definito tenendo conto delle priorità evidenziate dall’Onu e presenta obiettivi e azioni che consentono a Coop Alleanza 3.0 di contribuire al raggiungimento di 13 dei 17 Goal dell’Agenda 2030.

Le iniziative saranno selezionate dai 51 Consigli di Zona soci e quelle scelte faranno parte della seconda fase di “Più Vicini” che coinvolgerà direttamente soci e consumatori.

Le proposte dovranno pervenire a partire da oggi, 14 aprile, tramite modulo online su all.coop/piuvicini .

“Più Vicini è una vera e propria azione collettiva, nata per dare risposte concrete ai bisogni delle nostre comunità, costruita insieme alle realtà del territorio. Un’iniziativa che mette al centro soci e consumatori, offrendo a tutti la possibilità di essere protagonisti del cambiamento. Insieme, possiamo creare percorsi virtuosi che promuovono inclusione, rispetto per l’ambiente, solidarietà e cultura, generando un impatto positivo e duraturo proprio nei luoghi in cui viviamo ogni giorno” dichiara Alice Podeschi Direttrice Relazione e ingaggio Soci e Stakeholder di Coop Alleanza 3.0.

“Più Vicini” : la fase due dedicata alle scelte dei soci e dei consumatori

Dal 1°al 31 ottobre, infatti, soci e consumatori potranno scegliere nei negozi della Cooperativa quale sostenere tra tre iniziative specifiche, in uno spazio dedicato all’interno del punto vendita e sul sito all’indirizzo all.coop/piuvicini e sulla App di Coop Alleanza 3.0.

La Cooperativa sosterrà con contributi proporzionali alle preferenze, espresse dai soci e dai consumatori, le tre iniziative abbinate al punto vendita. Maggiori informazioni su all.coop/piuvicini .

“Più Vicini”: qualche numero dell’edizione 2024

“Più Vicini” costruisce un percorso partecipativo virtuoso: nel 2024 i soci e i consumatori hanno scelto il proprio progetto preferito con circa 7 milioni di gettoni cartacei e oltre 210mila gettoni online. A beneficiarne sono stati quasi 700 progetti, proposti in collaborazione con altrettante realtà locali, che hanno ricevuto complessivamente 250 mila euro.