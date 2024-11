Romagna: giornata mondiale contro l’Aids. Prevenzione e informazione per l’HIV

Dal 25 novembre all’1 dicembre vieni a fare il test dell’HIV. In occasione della giornata mondiale contro l’Aids, torna in Romagna l’HIV TEST DAYS, con l’apertura straordinaria degli ambulatori di Malattie Infettive, Dermatologia-Malattie Sessualmente Trasmesse e Ser.DP dell’Ausl Romagna e con varie iniziative nel territorio per effettuare gratuitamente il test per l’HIV e offrire anche tutte le informazioni utili alla prevenzione del virus.

Anche quest’anno la preziosa collaborazione con il mondo del volontariato consentirà di effettuare il test e ricevere informazioni anche in diverse sedi e piazze della Romagna Sarà possibile svolgere test con prelievo venoso oppure un test rapido. L’accesso è diretto e non è necessario il digiuno. I campioni prelevati saranno condotti ed esaminati dall’Unità Operativa Microbiologia del Laboratorio dell’AUSL Romagna di Pievesestina. In caso di positività si potrà accedere a terapie efficaci e interrompere la trasmissione del virus.

Proteggi te stesso e gli altri

La campagna invita a fare il test HIV periodicamente. E’ importante per tutte le persone sessualmente attive. Ciò consente di vivere in modo più sereno le proprie relazioni L’infezione ha una lunga fase asintomatica nel corso della quale può essere diagnosticata solo con il test per l’HIV. Una diagnosi tempestiva consente di accedere a terapie efficaci, sicure e ben tollerate. La terapia dell’HIV è anche prevenzione: le persone con HIV che seguono un trattamento medico efficace non trasmettono l’infezione, non hanno riduzione delle difese immunitarie e hanno una vita normale.

HIV test days. Dove e quando

RIMINI Ospedale “Infermi” Via Settembrini, 2 DH Malattie infettive (Padiglione Flaminio-piano terra) Open day 29 novembre 9:30-18 Counselling e test con prelievo venoso Dermatologia Ambulatorio Malattie sessualmente trasmesse il 29 novembre ore 8:30-12:30 Test rapido.

Ser.DP Ospedale Padiglione Ovidio (Via Ovidio) il 25, 26, 28, 29, 30 novembre ore 8:30-11:30 e il 27 novembre ore 15:00-17:30 Conselling e test con prelievo venoso Centro Alcol fumo (Viale Luigi Settembrini 2, presso Padiglione Stampa) il 25, 26, 27, 29 novembre ore 8:30-11:30 e il 28 novembre ore 15-17 Counselling e test con prelievo venoso;

RICCIONE: Ser.DP(Via Sardegna, 9) il 25, 27, 28, 29, 30 novembre ore 8:30-11:30 e il 26 novembre 2024 ore 15:00-17:30 Counselling e test con prelievo venoso;

NOVAFELTRIA: SerDP e C.S.M. (Via 24 maggio 174), il 26 e 29 novembre ore 8-11 e il 30 novembre ore 8-9 Counselling e test con prelievo venoso;

CON IL VOLONTARIATO: 1° dicembre dalle ore 17 alle 20 a Rimini, in P.zza Cavour e al Centro Commerciale Le Befane, in collaborazione con i volontari della CRI comitato di Rimini, Arcigay, Consultorio Familiare-Spazio Giovani, Ser.Dp e Malattie Infettive. Test con prelievo venoso e test rapido salivare. Il 1 dicembre a Castel Sismondo sarà inoltre proiettato il simbolo del fiocco rosso che identifica a livello internazionale la lotta contro l’Aids.

Informazioni e approfondimenti:

Consultare il sito regionale www.helpaids.it o rivolgersi al Numero verde regionale AIDS 800856080