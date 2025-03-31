Romagna: nei Campus universitari tornano le “Ragazze Digitali”

Spesso, stereotipi come l’idea che l’informatica sia una disciplina maschile o riservata ai “nerd” scoraggiano le ragazze dall’intraprendere percorsi formativi in questo settore. In realtà, l’informatica è un campo ricco di sfumature creative e offre numerose opportunità professionali stimolanti. Per superare questi pregiudizi, è fondamentale che le giovani studentesse possano confrontarsi con modelli positivi, acquisire esperienze pratiche e sviluppare competenze nel settore tecnologico.

Un esempio concreto è il progetto Ragazze Digitali Emilia-Romagna, estensione del progetto Ragazze Digitali, del Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna, con il coordinamento di Ser.In.Ar , la collaborazione di Uni.Rimini, Fondazione Flaminia e Art-ER, che si terrà presso i Campus universitari di Cesena (Camp 1 + Camp 2), Forlì, Ravenna e Rimini, nelle giornate dal 16 al 27 giugno 2025, per un totale di 50 ore (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00).

“L’iniziativa, completamente gratuita, riservata alle ragazze della III e IV superiore – spiega la prof.ssa Antonella Carbonaro, coordinatrice del progetto – oltre all’obiettivo di avvicinare le ragazze all’informatica e alla programmazione, si pone quest’anno l’intenzione di offrire spunti sui nuovi orizzonti introdotti dall’Intelligenza Artificiale. La partecipazione non richiede competenze pregresse nel settore. Gestiranno i vari Summer Camp giovani docenti, che proporranno un approccio progettuale, collaborativo e attivo in un clima stimolante e divertente”.