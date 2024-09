Romagna: “Più vicini”. Dal 1° ottobre l’iniziativa solidale di Coop 3.0

Coop Alleanza 3.0 si prende cura delle comunità, in modo concreto e mirato, con la quarta edizione dell’iniziativa solidale “Più vicini” che per tutto ottobre coinvolgerà i punti vendita della Cooperativa dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia.

“Più vicini”, per cambiare il mondo partiamo da noi

Alla base dell’iniziativa “Più vicini” c’è la partecipazione dei soci e dei consumatori che, tra una terna di iniziative sociali selezionate dai consigli di Zona soci, potranno scegliere il progetto preferito direttamente in negozio; i soci riceveranno in più anche un gettone online con cui potranno esprimere la propria preferenza collegandosi sul sito di Coop Alleanza 3.0 o tramite App. Partecipare e sostenere “Più vicini” significa prendersi cura della comunità promuovendone uno sviluppo armonico e dedicando attenzione alla difesa dell’ambiente, alla solidarietà, alla cultura e alla promozione di stili di vita sani e sostenibili.

“Prendersi cura delle comunità è parte essenziale dell’agire cooperativo e Coop Alleanza 3.0 ha scelto di farlo anche con Più Vicini” dichiara il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello “Più Vicini è un’iniziativa che si caratterizza per un’azione collettiva, grazie al coinvolgimento diretto di soci e i consumatori, e per la costruzione di una rete di relazioni virtuose che rendono le comunità più solidali e coese verso obiettivi comuni grazie ai quali realizzare progetti che rispondono a bisogni concreti”.

Come funziona “Più vicini”

Dal 1° al 31 ottobre, in tutti i punti vendita di Coop Alleanza 3.0 i soci e i consumatori possono scegliere quale sostenere tra tre progetti specifici che variano a seconda della prossimità territoriale, ed esposti in uno spazio dedicato all’interno del punto vendita. Saranno presenti, infatti, degli espositori posti in prossimità della barriera casse in cui saranno visionabili le descrizioni dei tre progetti con l’urna dedicata nella quale soci e clienti potranno esprimere la propria preferenza inserendo il gettone che riceveranno ogni 15 euro di spesa e multipli

I soci di Coop Alleanza 3.0, inoltre, potranno sostenere il loro progetto preferito anche sul sito all’indirizzo all.coop/piuvicini e sulla App di Coop Alleanza 3.0. Infatti, i soci riceveranno, oltre al gettone fisico a negozio, anche l’accredito automatico sulla Carta socio di un gettone on line, utilizzabile fino al 3 novembre. Attraverso l’utilizzo del gettone online sarà possibile sostenere anche iniziative di territori diversi, che complessivamente sono 690.

La Cooperativa sosterrà tutti i progetti selezionati dai Consigli di Zona e il contributo ricevuto sarà proporzionale ai gettoni donati da soci e clienti sia nelle urne presenti nei punti vendita che online.

Il coinvolgimento dei Consigli di Zona soci

Nella prima parte del 2024 la Cooperativa ha accolto le candidature degli enti del terzo settore, realtà locali e associazioni che sono presenti nei territori in cui opera e che hanno presentato le loro proposte. Le candidature dei progetti sono state ricevute e valutate dai 51 Consigli di Zona soci che ne hanno selezionate 3 per ogni punto vendita della Cooperativa. Al termine dell’iniziativa, tutti i progetti selezionati saranno realizzati grazie al contributo ricevuto da Coop Alleanza 3.0

EasyCoop: anche il servizio di spesa a domicilio di Coop Alleanza 3.0 è solidale

Anche EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, partecipa a “Più vicini”: dal 1°ottobre fino 31 ottobre nelle zone in cui è attivo il servizio di spesa online ai soci che utilizzeranno EasyCoop sarà accreditato sulla Carta socio, ogni 15 euro di spesa e multipli, un gettone da utilizzare fino al 3 novembre per scegliere sul sito e sull’App di Coop Alleanza 3.0 il proprio progetto preferito. I gettoni sono caricati sulla Carta socio il giorno successivo alla consegna della spesa.

Il servizio EasyCoop è attivo in più di 110 comuni distribuiti tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Forlì e Cesena; in oltre 210 comuni tra Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre.

“Più vicini”: i numeri del 2023

Nel 2023 grazie a “Più vicini” nei punti vendita dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia soci e clienti hanno scelto di sostenere, donando oltre 6,2 milioni di gettoni cartacei e più di 145mila gettoni online, gli oltre 650 progetti proposti da altrettante realtà locali. La Cooperativa ha sostenuto i progetti in modo proporzionale alle preferenze ottenute, complessivamente con oltre 250 mila euro.