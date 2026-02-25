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Si volerà anche da e per Catania e per Breslavia


Ryanair cala il poker su Rimini: tornano i voli per la Germania e spunta Manchester


25 Febbraio 2026 / Redazione
Turismo

Continua l’espansione dell’aeroporto di Rimini “Federico Fellini”: dall’estate del 2026 si volerà da e per Breslavia, Manchester, Colonia e Catania con Ryanair. “Grazie all’abolizione dell’addizionale municipale aumenteremo le rotte nei tre aeroporti regionali”, annuncia la compagnia low cost.

Il piano estivo porterà a 20 rotte complessive nei tre aeroporti di Rimini, Forlì, Parma, con un incremento del traffico stimato intorno al +50%. Secondo le previsioni della compagnia, il potenziamento genererà circa 660.000 passeggeri in più all’anno e sosterrà 370 posti di lavoro tra attività dirette e indotto.

Le nuove destinazioni previste oltre a quelle Riminesi sono:

  • Forlì: Cagliari e Londra

  • Parma: Tirana, Reggio Calabria e Londra

La compagnia irlandese guarda inoltre a un’ulteriore espansione nel mercato italiano. In caso di abolizione dell’addizionale municipale su scala nazionale, Ryanair prevede un piano di crescita che includerebbe 40 nuovi aerei basati in Italia, 250 nuove rotte, 20 milioni di passeggeri aggiuntivi e circa 15.000 nuovi posti di lavoro.

L’Emilia-Romagna si conferma così una delle aree su cui Ryanair punta maggiormente per lo sviluppo dei collegamenti aerei a corto raggio in Italia. ✈️

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ha detto:

“L’annuncio delle nuove tratte di Ryanair negli scali di Rimini, Forlì e Parma rappresenta un primo risultato importante e concreto della strategia regionale complessiva sugli aeroporti, che prevede la valorizzazione anche degli scali minori come leva di crescita sostenibile per l’intero sistema regionale. Il mercato aeroportuale è un mercato globale e altamente competitivo, la Regione non ha mai promesso miracoli e naturalmente non può, da sola, determinare le dinamiche del traffico aereo, tuttavia, sta mettendo in campo un’azione strutturata e coerente per uno sviluppo armonico di tutti e quattro gli scali dell’Emilia-Romagna, valorizzandone le peculiarità e rafforzandone l’integrazione. Questi primi risultati sono incoraggianti, ma la partita è ancora tutta da giocare. In questo percorso è stata decisiva la scelta di abolire la council tax per gli aeroporti con meno di 700mila passeggeri l’anno. L’azzeramento dell’addizionale municipale per Rimini, Forlì e Parma, crea condizioni di maggiore competitività per attrarre nuove rotte, turismo e occupazione. L’interlocuzione positiva con Ryanair, che ha già investito concretamente nelle nuove tratte sugli scali minori, conferma che il percorso avviato produce risultati tangibili.L’avvio del piano regionale sugli aeroporti è stato anche il frutto di una collaborazione istituzionale costruttiva con il Governo, con il Ministero competente e con ENAC. A loro rivolgiamo un appello per continuare a sostenere tutto il sistema aeroportuale italiano, con attenzione anche verso gli scali minori, che rappresentano un’infrastruttura strategica per la coesione territoriale, la competitività economica e l’attrattività turistica dell’Emilia-Romagna”.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha detto:

Le Assessore regionali Roberta Frisoni (Turismo, Sport e Commercio) e Irene Priolo (Infrastrutture, Mobilita’ e Trasporti) hanno detto:

“Lo ‘scacchiere aereo’ dell’Emilia-Romagna si arricchisce di nuove, strategiche tratte che renderanno la nostra regione ancora più vicina e facilmente accessibile da tutta Europa. Un risultato che è la concreta espressione dell’impegno assunto dalla Regione. I collegamenti aerei giocano un ruolo vitale per l’internazionalizzazione dell’Emilia-Romagna e delle sue proposte di vacanza. Il turismo non è solo una voce importante del Pil regionale, ma anche un efficace veicolo di valorizzazione e promozione dei territori e della loro identità. Chi scenderà da un aereo a Parma, Forlì o Rimini troverà una ricca offerta di opportunità, dalle Ciclovie ai Cammini, per godere a ritmo slow di quanto di meglio la nostra regione sa offrire”.

Siamo estremamente soddisfatti della crescita di Ryanair su Rimini per la Summer 2026: da 8 a 12 voli settimanali rispetto al 2025 (+50%), con circa 400.000 passeggeri attesi. Un risultato che conferma la solidità del nostro percorso di sviluppo e rafforza Ryanair come nostro principale partner commerciale e pilastro strategico della crescita dell’aeroporto – ha dichiarato Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum – L’introduzione di Catania, Manchester e Colonia rafforza in modo significativo il nostro network, che quest’anno supera le 25 destinazioni internazionali. Catania consolida l’asse domestico con uno dei principali aeroporti italiani; Manchester rafforza ulteriormente la nostra connessione strategica con il Regno Unito; Colonia apre in maniera decisa il mercato tedesco, generando nuove opportunità per il territorio e per gli operatori turistici. Grazie a questi nuovi collegamenti, nel 2026 supereremo agevolmente i 600.000 passeggeri complessivi, posizionandoci tra gli aeroporti con il più alto tasso di crescita in Italia. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e conferma la crescente attrattività di Rimini nel panorama nazionale ed europeo. È un passo decisivo verso il nostro obiettivo: affermare Rimini come uno degli aeroporti di riferimento dell’Adriatico e una piattaforma internazionale stabile, competitiva e in costante espansione.”

Secondo AIRiminum, l’avvio dei nuovi voli è frutto della sinergia tra territori, Regione Emilia-Romagna e aeroporto e contribuirà alla crescita turistica della Riviera Romagnola.

«L’attivazione dei voli da Colonia e Manchester segnano un punto di svolta per la crescita del nostro turismo – dichiarano all’unisono i Sindaci di Bellaria (Filippo Giorgetti), Rimini (Jamil Sadegholvaad), Riccione (Daniela Angelini), Misano (Fabrizio Piccioni) e Cattolica (Franca Foronchi) – che testimonia ancora una volta come il gioco di squadra tra territori, Regione Emilia-Romagna e aeroporto sia vincente, partendo dall’accordo di cooperazione dei 5 comuni costieri della Provincia di Rimini che investiranno 3 milioni di euro all’anno, insieme ad Apt Servizi Emilia-Romagna, nella promozione, marketing e comunicazione con i vettori aerei. I nuovi collegamenti conferiscono alla Riviera Romagnola uno standing sempre più internazionale, una scelta che già nella stagione 2025 ci ha premiato, e il collegamento con la Germania raccoglie i desiderata delle nostre associazioni di categoria e degli operatori turistici. I nostri territori, con le diverse identità e vocazioni, dalla vacanza balneare alla cultura, dai parchi divertimento ai motori, dal food all’entroterra con i borghi e castelli, costituiscono un unicum in grado di ammaliare gli ospiti stranieri sempre più alla ricerca di mete da scoprire lontane dal conosciuto e di esperienze uniche, autentiche e coinvolgenti. E il “Fellini” sarà quest’anno la loro porta d’ingresso per godere di tutto questo».

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