Ryanair cala il poker su Rimini: tornano i voli per la Germania e spunta Manchester

Le Assessore regionali Roberta Frisoni (Turismo, Sport e Commercio) e Irene Priolo (Infrastrutture, Mobilita’ e Trasporti) hanno detto:



“Lo ‘scacchiere aereo’ dell’Emilia-Romagna si arricchisce di nuove, strategiche tratte che renderanno la nostra regione ancora più vicina e facilmente accessibile da tutta Europa. Un risultato che è la concreta espressione dell’impegno assunto dalla Regione. I collegamenti aerei giocano un ruolo vitale per l’internazionalizzazione dell’Emilia-Romagna e delle sue proposte di vacanza. Il turismo non è solo una voce importante del Pil regionale, ma anche un efficace veicolo di valorizzazione e promozione dei territori e della loro identità. Chi scenderà da un aereo a Parma, Forlì o Rimini troverà una ricca offerta di opportunità, dalle Ciclovie ai Cammini, per godere a ritmo slow di quanto di meglio la nostra regione sa offrire”.

“Siamo estremamente soddisfatti della crescita di Ryanair su Rimini per la Summer 2026: da 8 a 12 voli settimanali rispetto al 2025 (+50%), con circa 400.000 passeggeri attesi. Un risultato che conferma la solidità del nostro percorso di sviluppo e rafforza Ryanair come nostro principale partner commerciale e pilastro strategico della crescita dell’aeroporto – ha dichiarato Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum – L’introduzione di Catania, Manchester e Colonia rafforza in modo significativo il nostro network, che quest’anno supera le 25 destinazioni internazionali. Catania consolida l’asse domestico con uno dei principali aeroporti italiani; Manchester rafforza ulteriormente la nostra connessione strategica con il Regno Unito; Colonia apre in maniera decisa il mercato tedesco, generando nuove opportunità per il territorio e per gli operatori turistici. Grazie a questi nuovi collegamenti, nel 2026 supereremo agevolmente i 600.000 passeggeri complessivi, posizionandoci tra gli aeroporti con il più alto tasso di crescita in Italia. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e conferma la crescente attrattività di Rimini nel panorama nazionale ed europeo. È un passo decisivo verso il nostro obiettivo: affermare Rimini come uno degli aeroporti di riferimento dell’Adriatico e una piattaforma internazionale stabile, competitiva e in costante espansione.”

Secondo AIRiminum, l’avvio dei nuovi voli è frutto della sinergia tra territori, Regione Emilia-Romagna e aeroporto e contribuirà alla crescita turistica della Riviera Romagnola.

«L’attivazione dei voli da Colonia e Manchester segnano un punto di svolta per la crescita del nostro turismo – dichiarano all’unisono i Sindaci di Bellaria (Filippo Giorgetti), Rimini (Jamil Sadegholvaad), Riccione (Daniela Angelini), Misano (Fabrizio Piccioni) e Cattolica (Franca Foronchi) – che testimonia ancora una volta come il gioco di squadra tra territori, Regione Emilia-Romagna e aeroporto sia vincente, partendo dall’accordo di cooperazione dei 5 comuni costieri della Provincia di Rimini che investiranno 3 milioni di euro all’anno, insieme ad Apt Servizi Emilia-Romagna, nella promozione, marketing e comunicazione con i vettori aerei. I nuovi collegamenti conferiscono alla Riviera Romagnola uno standing sempre più internazionale, una scelta che già nella stagione 2025 ci ha premiato, e il collegamento con la Germania raccoglie i desiderata delle nostre associazioni di categoria e degli operatori turistici. I nostri territori, con le diverse identità e vocazioni, dalla vacanza balneare alla cultura, dai parchi divertimento ai motori, dal food all’entroterra con i borghi e castelli, costituiscono un unicum in grado di ammaliare gli ospiti stranieri sempre più alla ricerca di mete da scoprire lontane dal conosciuto e di esperienze uniche, autentiche e coinvolgenti. E il “Fellini” sarà quest’anno la loro porta d’ingresso per godere di tutto questo».