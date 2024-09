Sac à Poche di Riccione e Primo miglio di Rimini entrano nella guida Gambero Rosso

Sac à Poche a Riccione e Primo miglio a Rimini fra le new entry; conferme per Rinaldini (Tre tazzine e tre chicchi) e Caffè Cavour a Rimini, Lievita a Riccione, Staccoli a Cattolica (Tre tazzine e tre chicchi), Pasticceria Garden a Morciano: sono i verdetti del Gambero Rosso 2024 per la provincia di Rimini.

I numeri della Guida:

Sono oltre 1.100 le insegne contenute nell’edizione 2025: localiche rappresentano al meglio i valori di qualità, eccellenza e sostenibilità, in crescita rispetto ai 1.091 contenuti nella Guida dello scorso anno. Ben 106 i nuovi ingressi a testimonianza della vivacità del settore e della continua ricerca della migliore qualità. A livello regionale, la Lombardia si conferma il territorio con il maggior numero di insegne (158), seguita da Veneto (113) ed Emilia-Romagna (89). Ben rappresentato anche il Sud Italia: spiccano Sicilia (83) e Puglia (82), quest’ultima in particolare protagonista dei nuovi ingressi con 15 indirizzi.

Tre Tazzine e Tre Chicchi

Crescono anche le eccellenze premiate con il massimo punteggio, che quest’anno arrivano a 48 e tra le eccellenze riconosciute dalla guida, sono 18 i locali segnalati con una stella, per aver conservato i Tre Chicchi e le Tre Tazzine per almeno dieci anni consecutivi.

L’Emilia-Romagna

Come già anticipato, l’Emilia-Romagna si attesta tra le regioni italiane di riferimento con la più alta concentrazione di locali, conferendole un ruolo di primo piano nel settore del caffè sia a livello industriale, sia in termini di cultura del consumo e innovazione: 6 le eccellenze che raggiungono un punteggio pieno delle 89 insegne disseminate su tutto il territorio, soprattutto intorno a Bologna, di cui 8 nuovi ingressi come Allegra, DelleDue e Melée Café a Bologna; La Loggia a Faenza; Gustofino a Forlì; Darsena Cafè a Ravenna;