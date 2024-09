Samira Civitiello 15 enne di Rimini è Miss Principessa d’Europa 2024 – VIDEO e FOTO

Samira Civitiello, 15 enne di Rimini, stravince su oltre 3000 candidate provenienti da tutta Italia ottenendo il titolo di Miss Principessa d’Europa 2024.

Il numero 15 è il numero ricorrente di quest’anno. Infatti a premiare la bellissima romagnola, è stata l’ex Miss Italia Nadia Bengala. Record di contatti raggiunti: “oltre 15 milioni di interazioni sui social in quattro giorni, per questa 15a edizione, attestandosi il concorso di bellezza italiano con maggior diffusione mediatica”.

Dopo un anno di selezioni, finali regionali, oltre quindici mila candidate in quindici anni, con le coreografie di Josephine Muto di Mediaset, ieri sera sul palco dell’Altromondo Studios di Rimini, allestito per l’occasione a studio televisivo per canale SKY e Amazon Free Channel, l’ex Miss Italia Nadia Bengala madrina dell’evento, ha incoronato la giovanissima Samira Civitiello quindicenne di Rimini.

Sono arrivante in cento tre giorni fa a Riccione, per prendere parte a servizi fotografici e presentazioni ufficiali con passaggio giuria presieduta dal produttore televisivo Devis Paganelli, affiancato da un team di addetti ai lavori e con la partecipazione di ospiti speciali amatissimi dalle ragazze concorrenti.

Oltre alla vincitrice assoluta che ha portato via il titolo 2023 ad Haymara Gavillucci diciassettenne del Lazio, sono altre 13 le fasce consegnate :

Anna Rossi, dal Veneto, 19 anni, fascia “Models Runway”;

Marta Schettini, dalla Campania, 15 anni, fascia “Miss delle Miss”;

Hyllary Adames Istrate, Lombardia, 15 anni, fascia “Talent Scout”

Progress Omonigho, Toscana, 21 anni, fascia “Vogue News”;

Alessia Nobili, Emilia Romagna, 16 anni, fascia “Stella Scarpa”

Noemi Caroli, Umbria, 14 anni, fascia “Fashion”;

Greta Raffo, Calabria, 14 anni, fascia “Giometti”;

Alessia Re, Liguria, 15 anni, fascia “Star Tv”;

Melanie Tatoli, Puglia, 16 anni, fascia “Prime Time Vacanze”;

Giada Maccarone, Sicilia, 20 anni, fascia “Fortunato”;

Sofia Azzaro, Sicilia, 23 anni, fascia “Altromondo Studios”;

Martina Cecchin, Piemonte, 16 anni, fascia “Talento”;

Virgilia De Pasquale, Lombardia, 17 anni, fascia “Social”.

Bellezza, solidarietà, promozione dell’aggregazione spontanea, messaggi sociali, promozione per la città, visibilità per le miss e tanto spettacolo. Ingredienti che hanno reso negli anni, questo format televisivo uno dei 5 concorsi di bellezza appartenenti alla Five Roses (i migliori 5 concorsi in Italia) e uno dei 15 migliori al mondo.

La conduzione di Gianluca Nasi sotto la regia generale di Matteo Pandolfini, ha coinvolto con il Patron Conny Severini, i TikTokers Marco e Mattia Munda (5 milioni di followers) e Mauro Rossiello (4 milioni di followers) cambiando rotta rispetto alle classiche edizioni precedenti dei beauty contest coordinati da Are Communication e che hanno visto sul palco Alex Belli, Delia Dura, Valeria Marini, Marco Balestri, Nina Moric, Elena Morali e tanti altri. Da quest’anno la produzione ha infatti deciso di ospitare web celebrity esclusivamente note e amate dalle più giovani, proprio come i nomi appena citati.

Per molte miss da ora si aprono le porte per molteplici opportunità nel mondo della moda e dello spettacolo. Alcune partiranno per il reality Models Runway Academy in onda su Amazon UK; alcune presenzieranno in veste di vallette a Sanremo Newtalent nell’hospitality del Festival della Canzone Italiana; due miss sono state scelte come testimonial di importanti brand; dodici miss prenderanno parte al calendario di Vogue Top Models Agency e infine come ogni anno, alcune saranno presenti come volti di importanti trasmissioni televisive Rai e Mediaset.

La commissione nazionale

Formata da sei talent scout regionali; Gianni Al Pacino (MUA service RAI); Denny Montesi (talent scout legato all’Eurovision Song Contst e imprenditore nel mondo dello spettacolo); Devis Paganelli talent scout internazionale, manager di molte celebrità, produttore televisivo; Mauro Rossiello (Tik Toker); Conny Severini (Patron di Miss Principessa d’Europa); Elisa Paganelli (imprenditrice); Matteo Mignani (fotografo moda internazionale), Stella Scarpa (imprenditrice nel settore beauyt); Lina Danese (editore magazine Enjoy); Dott.ssa Pina Li Petri (scrittrice, psicoterapeuta, motivatrice); Luca Vetrone tiktoker, influencer, fotomodello, celebrità; Denny Montesi organizzatore di “Una voce per Sanmarino” ; Josephine Muto coreografa Mediaset; Alex Leardini regista e coreografo di fama internazionale; Roberto Corbelli presidente CNA Riccione; Giorgio e Giulia Fortunato rispettivamente responsabile Riccione Alba e direttrice dell’Hotel Eliseo; Simone Gobbi già presidente del consiglio comunale di Riccione; Deola Godini inviata di Star Television; Nicole Paganelli social media manager; Dott.ssa Pina Li Petri scrittrice di successo, motivatrice e psicoterapeuta di molte celebrità; Tommaso Torri di RiminiToday; Marco Mussoni responsabile CNA Riccione; Pasquale Lonero presidente consorzio Viale Dante; Matteo Mignani, fotografo moda internazionale.

Da oggi Samira è Baronessa

Seppur non abbia alcuna rilevanza sotto il profilo giuridico o istituzionale, la vintrice del contest, da ora potrà fregiarsi del titolo nobiliare di “Baronessa” grazie a Sua Altezza Serenissima, il Principe Mauro Antinolfi VIII° del Casato Imperiale Antinolfi (http://www.casatoantinolfi.it/)

Durante la permanenza delle miss a Riccione e Rimini, sono stati lanciati messaggi solidali dalle come quello che sostiene la lotta contro l’uso di alcolici per chi guida “Ballo ma non mi sballo” ed è stato proiettato un corto per sensibilizzare il tema che supporta campagne contro la violenza sulle donne, il tutto intervallato con momenti motivazionali e formativi gestiti dalla celebre “psicologa delle Miss” Dott.ssa Pina Li Petri.

Questo grazie all’impegno dell’Ambasciatore Diplomatico per la pace e per i diritti civili, appartenente alla Diplomatic Mission PP accreditato alle Nazioni Unite Dr. Devis Paganelli, ideatore del format di bellezza che ha voluto portare nuovamente l’evento tra Rimini e Riccione consolidando un indotto economico a favore della città di oltre duecentocinquantamila euro tra hotel, ristoranti e negozi e di oltre due milioni di euro in termini di valore mediatico.