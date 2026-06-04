San Giovanni, Aeffe affida il risanamento a Riccardo Bagolin: è lui il nuovo Direttore Generale

Il Gruppo Aeffe accelera sul piano di ristrutturazione e si affida a una guida solida per gestire la delicata fase di transizione. La holding del lusso – che ha in pancia marchi di primo piano come Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy e Pollini – ha annunciato la nomina di Riccardo Bagolin in qualità di nuovo Direttore generale. Il manager ha assunto ufficialmente l’incarico il 3 giugno, con l’obiettivo prioritario di supportare il management del gruppo e focalizzarsi sul percorso di rilancio dello storico brand di calzature Pollini.

La scelta di Bagolin non è casuale e risponde a una precisa esigenza di competenze industriali e gestionali. Il neo DG vanta infatti una lunga esperienza internazionale nel settore del fashion, del tessile e dell’apparel, maturata sia sul mercato italiano che in contesti competitivi asiatici. Nel suo curriculum vengono evidenziati ruoli di vertice in realtà complesse come Stefanel e Ovs, dove ha coordinato con successo progetti di efficientamento organizzativo, revisione dei processi operativi e sviluppo industriale. Sempre nel curriculum di Bagolin spiccano altresì un periodo come Direttore generale del Gruppo Imprima – Como – gruppo il cui controllo è stato rilevato proprio da Oxy Capital, il fondo di private equity che si è fatto avanti per Aeffe attraverso un’offerta preliminare non vincolante – accanto a un incarico di Consulente aziendale nella stessa Oxy Capital. Le competenze verticali di Bagolin spaziano dalla gestione delle operations e della supply chain fino alla conduzione di delicati processi di turnaround e crisi d’impresa.

L’ingresso del manager si inserisce in un quadro aziendale particolarmente complesso. Bagolin opererà con un ruolo di coordinamento strategico, lavorando in strettissima sinergia con Stefano Falliti, Chief Restructuring Officer (CRO) del gruppo. Una scuderia di competenze incrociate che serve a dare una spinta decisiva alla procedura di composizione negoziata della crisi in cui Aeffe si trova attualmente impegnata.

La situazione finanziaria della holding aveva già mostrato i suoi riflessi più duri alla fine del 2025, quando l’azienda era stata costretta a varare un pesante piano di esuberi e licenziamenti che ha colpito il personale delle sedi chiave di Milano e della storica roccaforte di San Giovanni in Marignano. Con la sfilata Women’s Fall-Winter 2026/2027 presentata a Dubai sotto i riflettori internazionali, il gruppo dimostra di voler mantenere salda la propria presenza estetica e commerciale nel mondo del lusso. Tuttavia, l’arrivo di Bagolin conferma che la vera partita per il futuro di Aeffe si gioca ora sul tavolo dell’efficienza operativa e della stabilità finanziaria.

r.r.m.v.

(Foto tratta dal quotidiano Tribuna – Treviso)