San Giovanni in M., Congresso PD: Francesca Pieraccini confermata alla guida del Circolo

Si è svolta giovedì 29 maggio, presso la Sala del Consiglio Comunale di San Giovanni in Marignano, l’Assemblea congressuale del Circolo PD. L’appuntamento, molto partecipato, ha rappresentato un’occasione di bilancio, confronto politico e rinnovamento delle cariche dirigenti a livello locale, provinciale e regionale.

L’assemblea era convocata per l’elezione del:

• Segretario e dell’Assemblea regionale PD Emilia-Romagna,

• Segretario e dell’Assemblea della Federazione PD di Rimini,

• Segretario e del Comitato Direttivo del Circolo PD.

A conclusione del congresso sono stati confermati:

• Francesca Pieraccini come Segretaria del Circolo PD,

• Lorenzo Bartolini come Vice Segretario,

• Giulia Corazzi come Segretaria della Federazione PD di Rimini,

• Luigi Tosiani come Segretario regionale del PD Emilia-Romagna.

Ha partecipato al congresso anche il Sindaco di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’impegno politico nel contesto attuale:

“Siamo in un momento storico complesso per la politica, ma della politica c’è ancora fortemente bisogno. Sono particolarmente contenta di vedere che le energie giovani coinvolte nel campo amministrativo non sono solo state coinvolte, ma sono oggi protagoniste attive della nuova fase che si apre con questo congresso”.

Hanno inoltre preso parte ai lavori congressuali:

• Filippo Sacchetti, in qualità di membro della Commissione di Garanzia,

• Cristian D’Andrea, che ha presentato la mozione a sostegno della candidatura provinciale di Giulia Corazzi, poi eletta alla guida della Federazione PD di Rimini.

Nel suo intervento, Francesca Pieraccini – alla guida del Circolo dal 2016 – ha tracciato un bilancio dei due mandati, segnati da sfide complesse e da risultati significativi, ribadendo la volontà di proseguire un lavoro collettivo fondato sull’ascolto e sulla responsabilità:

“Siamo consapevoli dell’importanza di coinvolgere sempre più persone nella vita del circolo e nella partecipazione attiva. Negli ultimi mesi si sono affacciati nuovi volti e nuove energie, che desideriamo accompagnare e valorizzare con senso di responsabilità. La scelta di proseguire nasce proprio dalla volontà di contribuire alla crescita di una nuova classe dirigente, senza lasciare nessuno solo in un percorso tanto entusiasmante quanto impegnativo”.

Il neo vice segretario Lorenzo Bartolini ha illustrato le quattro priorità programmatiche condivise per il nuovo corso del Circolo:

1. Riattivazione della sede di via De Gasperi 15, nel complesso del Centro Sociale, rendendola fruibile con un’apertura settimanale dedicata all’incontro con i cittadini;

2. Organizzazione e promozione di iniziative pubbliche e dibattiti tematici, sui temi di maggiore attualità: lavoro, sanità, parità di genere, scuola, transizione ecologica, diritto alla casa, rigenerazione urbana;

3. Rafforzamento della rete tra circoli, Federazione e Regione, per affrontare le sfide locali in modo coordinato, valorizzando il ruolo del circolo come ponte tra la costa e la Valconca;

4. Confronto costante con l’Amministrazione comunale, per supportarne l’azione politica e contribuire a un progetto condiviso di sviluppo del territorio.

Il seggio elettorale, aperto dalle 21.30 alle 22.30, ha confermato le elezioni con ampio consenso da parte degli iscritti.

Il congresso si è concluso con un confronto aperto e partecipato tra iscritti ed elettori, nel segno del rinnovamento, dell’impegno e della volontà di rilanciare il ruolo del Partito Democratico a San Giovanni in Marignano.