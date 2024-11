San Giovanni in Marignano: a novembre la giornata contro la violenza alle donne. Le Iniziative e gli eventi

Il Comune di San Giovanni in Marignano, nell’ambito della ricorrenza del 25 novembre, ha dato vita ad una serie di iniziative e proposte con vari registri e rivolte a pubblici differenti, con l’obiettivo di conoscere, prevenire e sensibilizzare sul tema della cultura del rispetto, ma anche dell’identità di genere e dell’affettività in generale. Le numerose proposte in programma nel mese di novembre sono approfondimenti, dialoghi, letture, confronti, workshop che possono rappresentare per tutte e tutti vere e proprie occasioni di riflessione e crescita personale. Il calendario scaturisce dagli stimoli, dalle proposte e dalle opportunità messe in campo dalla Consulta per l’Inclusione, i Diritti e le Pari Opportunità che si occupa di promuovere una cultura dell’inclusione con azioni concrete, incontri e formazione.

La Consulta è composta da referenti di Associazioni, Scuola e cittadini che, attraverso incontri periodici, si propongono di creare occasioni per riflettere su tematiche importanti e di bene comune.

Gli eventi si svolgono tra la Biblioteca comunale e la Casa della Cultura, crocevia di opportunità ed incontri, e sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati.

Le iniziative principali:

Giovedì 7 ore 20.45 Casa della Cultura (Piazza Silvagni n. 24)

Identità e percorsi di affermazione del genere.

Incontro con Katia Bigini

Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza U.O. Tutela SaluteFamiglia, Donna ed Età Evolutiva.

Saranno presenti anche il formatore dott. Christian Cristalli Leonardo di Arcigay Bologna

E Gabriel Corbelli, Responsabile nazionale del dipartimento Lgbtq di Aics.

Sabato 9 ore 21 Casa della Cultura (Piazza Silvagni n. 24)

Incontro con Emiliana Losma

Libera ricercatrice, formatrice e divulgatrice in Storia delle Donne.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 340 5632687. A cura di Teatro Cinquequattrini

A partire dal titolo “IONONSCENDO”, ideato da Silvia Giorgi formatrice e regista teatrale per il Teatro Cinquequattrini, e attraverso i materiali della Storia delle Donne, Emiliana Losma racconterà alcune storie che declinano il rapporto Donne e Alberi nell’arte, nella scienza, nella letteratura, nella fotografia e nell’ecologia e che potranno ispirare la ricerca teatrale delle partecipanti al percorso esperienziale appena iniziato. Emiliana Losma è libera ricercatrice, formatrice e divulgatrice in Storia delle Donne. Ha lavorato per dieci anni presso l’Archivio delle Donne in Piemonte e il Centro Studi del Pensiero Femminile di Torino realizzando diverse ricerche sulla storia delle donne. Realizza progetti di divulgazione di storia delle donne tra cui il Calendario Ginergico dedicato ad artiste, scienziate e sportive, il calendario “Le nostre Antenate” per la CPO della Provincia di Trento, lo spettacolo teatrale “La forza nascosta. Scienziate nella Storia e nella Fisica” e il reading “Lotto marzo” e i semi di genealogia femminile.

Giovedì 14 ore 15 Casa della Cultura (Piazza Silvagni n. 24)

Lavoriamo insieme contro la violenza

A cura del dott. Michele Piga, Centro Trattamento Maltrattanti di Forlì con la partecipazione delle operatrici dello sportello Chiama chiAma – Mondo donna onlus.

Workshop per promuovere il benessere lavorativo e i fattori di contrasto attivo alla violenza e discriminazione di genere

Attività gratuita e aperta a tutti. A cura di CAD soc. coop.

Giovedì 21 ore 20.45 Casa della Cultura (Piazza Silvagni n. 24)

Siamo tutti diversi. L’amore e le sue sfumature

Incontro con Alessandra Bialetti, psicologa volontaria della Tenda di Gionata.

Lunedì 25 ore 20.30 Centro Giovani (via Macello n. 26)

Questo non è amore. Parliamone

Dialogo con i giovani per aprire scenari e opportunità di confronto

Giovedì 28 ore 17 Biblioteca comunale (via Roma n. 59)

Lettura e attività in Biblioteca per bambini

Info: biblio@marignano.net

Adesione alla campagna “Orange the world” delle Nazioni Unite per la prevenzione e l’eliminazione della violenza di genere attraverso la colorazione di arancio del Municipio, congiuntamente alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini.

Tutte le iniziative sono gratuite e a libera partecipazione.

Le attività si realizzano grazie alle professionalità e alle proposte dei componenti della Consulta comunale per l’inclusione, i diritti e le pari opportunità che si occupa di promuovere una cultura dell’inclusione con azioni concrete, incontri e formazione.