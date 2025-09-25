San Giovanni in Marignano: arriva il Circuito Gran Sport per celebrare i 70 anni della Vespa 

Sabato 27 settembre il borgo di San Giovanni festeggia i 70 anni della mitica Vespa Gran Sport. Dalle prime ore del mattino oltre 70 provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei tra cui la Germania, l’Austria, il Lussemburgo e la Svezia, partiranno dal Granaio dei Malatesta per percorrere le strade del Circuito Gran Sport, un itinerario di circa 225 km tra colline, tornanti e scorci mozzafiato, con tappe selezionate e prove di abilità lungo il percorso che si snoda tra Romagna e Marche.

L’appuntamento, organizzato dal Vespa Club Morciano di Romagna, coniuga passione per i motori e valorizzazione del territorio e delle sue specialità, esaltandone paesaggio e gastronomia, per garantire un’esperienza autentica e appassionante celebrando un mito senza tempo.

A rendere ancora più speciale l’evento, sarà la presenza dei migliori regolaristi storici — veri maestri della disciplina — in rappresentanza di ben 39 Vespa Club, tra italiani ed esteri.

Il programma si svolgerà nelle giornate del 26 e 27 settembre, con momenti di accoglienza, prove e un percorso pensato per mettere in luce le caratteristiche tecniche e storiche delle Vespa Gran Sport. A San Giovanni in Marignano, la partenza ufficiale è fissata per sabato 27 settembre alle ore 7:30 da Piazza Silvagni, cuore del centro storico. L’arrivo dei partecipanti è previsto nello stesso luogo intorno alle ore 17:00, un’occasione ideale per ammirare da vicino i mezzi storici e incontrare i protagonisti di questa straordinaria avventura su due ruote.