San Giovanni in Marignano: con BIBLIOUP e i progetti al Centro Giovani raddoppiano le attività

San Giovanni è risultato vincitore di un progetto ministeriale, Giovani in Biblioteca, BIBLIO UP, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, grazie al quale sono partiti già da settembre diversi laboratori ed attività ludiche e formative rivolte ai giovani presso la Biblioteca comunale, che è stata predisposta per accogliere al meglio ragazzi e giovani, con spazi rinnovati ed accoglienti.

Sono già attivi: UNICHE Laboratorio teatrale al femminile, Teatro Cinquequattrini, TAKABANDA laboratorio ludico-musicale, D. Pacassoni, laboratorio di FUMETTO, Pro Loco, TUTTI I MODI PER LEGGERE Promozione alla lettura e al racconto, D. Pacassoni, CORSO DI PODCAST e prodotti multimediali, montaggio e speakeraggio, coop. Millepiedi, LUDOTECA Giochi da tavolo e giochi di ruolo, La Torre, NUVOLE IN BIBLIOTECA 10 incontri con autori di fumetti e graphic novel, Pro Loco (prossimo incontro 14 dicembre).

Ora partono anche una serie di progettazioni al Centro Giovani White Rabbit. Il Comune, attraverso un bando biennale, ha messo a disposizione dei contributi per realizzare attività e proposte a cura di Associazioni ed Enti del Terzo Settore.

Sono cinque le ulteriori progettazioni partite o in partenza nelle prossime settimane.

E’ attivo il percorso del Teatro Delle Diverse Abilità condotto da Virginia Spadoni del Teatro Cinquequattrini – APS. Il teatro come dispositivo pedagogico, uno strumento potente per favorire l’inclusione: abili e disabili insieme. Creare, agire, sperimentare, mettersi in discussione permette di costruire la propria identità. Il Teatro Educativo Inclusivo, nell’ambito della Pedagogia Speciale, intende contribuire a valorizzare le diversità in un’ottica inclusiva. L‘aspetto relazionale è una delle dimensioni di crescita privilegiata.

L’attività è inserita e finanziata nel programma attuativo 2024 – Piano di Zona per la Salute e il benessere Sociale – Distretto di Riccione. Ogni venerdì pomeriggio.

L’attività è a cura di Teatro Cinquequattrini -APS.

Info:

t5quattrini@gmail.com

👉🏼 Ogni lunedì è attivo il percorso di “AttivaMente”. Nato quattro anni fa, il progetto è rivolto a giovani dai 16 ai 25 anni e prosegue anche quest’anno con incontri coordinati dal gruppo di giovani che si è consolidato nelle edizioni precedenti. Si tratta di incontri settimanali su temi di attualità per stimolare il dibattito, il confronto e la capacità di interrogarsi, tra filosofia, scienza, società, cinema, teatro. Gli incontri prevedono l’intervento di esperti, docenti, universitari, psicologi che aiutano i ragazzi a esprimere concetti e discussioni sull’argomento della serata.

Gli incontri sono sempre aperti a nuovi partecipanti e non occorre iscrizione.

Per essere aggiornati sui temi trattati nelle serate visitate https://www.instagram.com/.attivamente./

Ogni lunedì sera alle 20:30 fino a maggio.

L’attività è a cura di APS – Pro Loco San Giovanni in Marignano.

Info:

329 196 7991

338 813 5416

info@prolocosangiovanni.it

Una grande novità è “Giovani al Centro”, appuntamenti serali al giovedì sera con proposte ludiche, musicali, laboratoriali e di socializzazione, occasione per i giovani di incontrarsi e dialogare, ma anche apprendere in uno stile costruttivo e di condivisione. Gli incontri sono coordinati da Gianmarco della Biancia e si rivolgono a giovani dai 13 ai 17 anni per offrire loro un luogo dove dare spazio libero alle proprie passioni o pensieri.

Ogni giovedì sera alle 20:30.

L’attività è a cura di APS – Pro Loco San Giovanni in Marignano.

Info:

347 810 6375

info@prolocosangiovanni.it

Alternoteca Aps propone l’attivazione del percorso di DanzamovimentoTerapia

“Danzando la Città”, terapie espressive a favore dell’integrazione, in collaborazione con Cà Santino e D. Pacassoni, aperto a ragazzi con bisogni speciali della comunità ed esteso alla partecipazione della comunità.

Gli appuntamenti saranno ricchi di esperienze motorie, artistiche e creative, con l’ausilio della danza e movimento e della creatività artistica. Il filo conduttore degli incontri riguarda la città, per vivere le suggestioni e la scoperta dei luoghi e sviluppare una comunicazione emotiva e socializzante!

Si concluderà con una performance nella città, aperta a tutti.

Da Novembre 2024 a Maggio 2025.

Dalle 10 alle 11.30 il sabato mattina.

Info:

3281144500 (whatsapp)

alternoteca@libero.it

Un’altra novità è il progetto presentato da Animalì aps: “Spettro: la bellezza dei colori”.

L’associazione propone interventi assistiti con gli animali (pet therapy), attività ludico ricreative di socializzazione; lettura assistita con il cane; giochi e attività per conoscere motivazione, bisogni, talenti, comunicazione del cane e di riflesso i nostri.

La lettura è una competenza trasversale fondamentale per lo studio di ogni materia e per la crescita personale, il cane è un pubblico rassicurante che non critica. La proposta è quella di una partecipazione attiva: in ogni fase del progetto sarà previsto un affiancamento di alcuni ragazzi autistici agli educatori per progettare ed operare insieme.

Da gennaio ad aprile: 2 incontri al mese.

Sabato dalle 14 alle 15.

2 cicli da 4 incontri con iscrizione obbligatoria.

Info e iscrizioni:

340 4759873 (whatsapp)

Evento speciale a maggio: incontro con RED, ballerina autistica e scrittrice di un fumetto su autismo con talk, performance e presentazione libro. L’incontro sarà realizzato con l’intervento dei ragazzi che vorranno essere coinvolti

“L’investimento sulle giovani generazioni è una priorità dell’Amministrazione comunale: il centro giovani e le progettazioni loro dedicate vanno in questo senso, nell’ottica di promuovere e valorizzare opportunità ed occasioni di incontro. E’ fondamentale per noi adottare modalità partecipative e coinvolgere il territorio in maniera fattiva. Siamo felici di aver recepito anche appositi stimoli venuti dai ragazzi stessi con cui siamo in contatto e cerchiamo di essere sempre attenti alle loro sollecitazioni. Quest’anno le opportunità sono particolarmente ricche grazie al progetto BiblioUP: confidiamo che i giovani possano sentirsi parte attiva ed integrante della comunità“.

Info e iscrizioni Ufficio Politiche Giovanili:

0541 828157

giovani@marignano.net