San Giovanni in Marignano: il Comune approva il bilancio di previsione

Lo scorso venerdì 27 dicembre, l’Amministrazione Bertuccioli ha presentato in Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2025 e relativo Piano Triennale delle Opere Pubbliche a San Giovanni in Marignano, in seguito a diversi gli incontri e confronti sia sul territorio che con i consiglieri comunali e le sigle sindacali.

L’assessora al Bilancio Francesca Pieraccini ha evidenziato che il massimo impegno del Comune marignanese, nel contesto attuale nel quale tutte le amministrazioni comunali stanno affrontando continui aumenti di costi sia in parte corrente che sul versante degli investimenti, e considerato che sono previsti, con la finanziaria appena approvata, nuovi tagli agli enti locali da parte del Governo, è stato quello di non aumentare l’imposizione fiscale nè le tariffe dei servizi a domanda per non incidere sulle condizioni economiche delle cittadine e cittadini.

“Il nostro comune- sottolinea Pieraccini – è dotato di un welfare ai livelli più alti della provincia e su quello non arretreremo, anzi rinnoveremo il nostro lavoro costante, così come il nostro impegno sul diritto allo studio degli alunni certificati, con una previsione di spesa di euro 330.000 che vede un aumento di 10 mila euro rispetto allo stanziamento precedente.”

Continuerà anche nel 2025 il lavoro di recupero sull’evasione fiscale, che già nel 2024 ha visto un significativo risultato. Entrate sul recupero crediti saranno convogliate in maggiori servizi e sostegni alla cittadinanza. Su questo versante si sottolinea anche l’impegno assunto con i sindacati di prevedere in sede di approvazione delle tariffe Tari agevolate per le persone in cassa integrazione, vista la significativa crisi economica del settore tessile e non solo, che coinvolge anche lavoratori marignanesi.

Per quanto riguarda il piano triennale dei lavori pubblici l’assessore Mariani nel suo intervento ha presentato i primi interventi per il 2025 e in particolare: il rinnovo del piano di manutenzione delle asfaltature per un importo di 300.000 euro che potrà essere anche aumentato in base a nuove entrate; la nuova rotatoria su Via Perugia nell’incrocio con via Garibaldi; l’inizio del monitoraggio e valutazione della stabilità di circa 1.200 alberature entro fine gennaio.

Il vicesindaco Nicola Gabellini ha evidenziato inoltre l’intervento di “Riqualificazione dell’Area Mercatale del Centro di San Giovanni” che sarà reso possibile grazie al positivo esito del finanziamento ottenuto attraverso il bando sull’economia urbana per un importo di 274.000 euro e che prevederà tra l’altro la sostituzione dell’arredo urbano del centro storico. Sul profilo ambientale è in programma la realizzazione di una nuova casina dell’acqua nella frazione Santa Maria, grazie a un contributo Atersir di 17.000 euro per la riduzione della produzione di rifiuti, oltre alla conclusione della progettazione del nuovo centro ambiente intercomunale Cattolica- San Giovanni.

Per il 2025 è previsto inoltre l’intervento di restyling del Centro Sportivo presso lo Stadio Comunale e la chiusura, nei primi mesi dell’anno, del cantiere relativo al restauro della Sacrestia della Chiesa di Santa Lucia. Si aprirà a seguire una fase di progettazione per dare corpo alla realizzazione di nuove opere, come da programma di mandato, così da studiare anche l’accesso a nuovi bandi pubblici.

In continuità con l’attività della precedente amministrazione, il territorio comunale per il 2025 sarà interessato da investimenti pubblici consistenti in termini in Sicurezza Idraulica e Viabilità – per un importo totale di circa 10 milioni di euro ad opera del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, a cui si aggiungeranno nel 2026/2027, interventi per circa 3 milioni di euro (con fondi destinati al rispristino della sicurezza a seguito dei danni causati dall’alluvione 2023 – Ordinanza 33/2024 del gruppo commissariale alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche) per la ristrutturazione dei ponti sul torrente Ventena, in particolare per i ponti di Via Brescia, Via Mosca Monteloro e Via Gambadoro.

Inoltre, ad opera della Provincia di Rimini sono previsti lavori di ristrutturazione dei 2 ponti sulla SP58: il ponte sulla SP58 sul fosso Cattolicaccio con la nuova realizzazione di un passaggio pedonale protetto e il ponte sulla SP58 sul Tavollo al confine con il Comune di Tavullia, per un importo totale di 250.000 euro.

“Si tratta del primo bilancio di previsione della nostra Amministrazione che ha portato a dirigere il massimo impegno nel mantenimento della qualità dei servizi con particolare attenzione alle persone in situazioni di fragilità – spiegano dal Comune -. La struttura del bilancio sostiene progetti già esistenti, potenziandone alcuni e gestendo anche le nuove esigenze che la nuova congiuntura economica territoriale sta generando, come il tema della cassa integrazione. Non da ultimo, si guarda con slancio al futuro iniziando a concretizzare e realizzare le linee di mandato sulle quale i marignanesi ci hanno dato la loro fiducia” – conclude l’Amministrazione comunale.