San Giovanni in Marignano: Sandro Palmetti sarà Capo equipe ai Campionati del Mondo Club Pony di salto ostacoli
13 Giugno 2025 / Redazione
Una splendida notizia dalla Federazione Italiana Sport Equestri: Sandro Palmetti del Centro Ippico Marignano sarà Capo equipe della spedizione azzurra ai Campionati del Mondo Club Pony di salto ostacoli, edizione 2025.
La prestigiosa manifestazione è in programma dal 20 al 22 luglio prossimi presso gli impianti di Lamotte, in Francia. A rendere l’annuncio ancora più speciale è la convocazione nella squadra italiana di Rebecca Riggio, allieva dello stesso Palmetti.
L’Amministrazione comunale ha espresso con entusiasmo le proprie congratulazioni a entrambi, sottolineando come questo importante traguardo rappresenti un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità.