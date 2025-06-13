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L'istruttore del Centro Ippico marignanese parteciperà alla manifestazione in luglio presso gli impianti di Lamotte, in Francia


San Giovanni in Marignano: Sandro Palmetti sarà Capo equipe ai Campionati del Mondo Club Pony di salto ostacoli


13 Giugno 2025 / Redazione
Sport

Una splendida notizia dalla Federazione Italiana Sport Equestri: Sandro Palmetti del Centro Ippico Marignano sarà Capo equipe della spedizione azzurra ai Campionati del Mondo Club Pony di salto ostacoli, edizione 2025.

La prestigiosa manifestazione è in programma dal 20 al 22 luglio prossimi presso gli impianti di Lamotte, in Francia. A rendere l’annuncio ancora più speciale è la convocazione nella squadra italiana di Rebecca Riggio, allieva dello stesso Palmetti.

L’Amministrazione comunale ha espresso con entusiasmo le proprie congratulazioni a entrambi, sottolineando come questo importante traguardo rappresenti un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità.

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