San Savino: all’ex Frantoio | Factory culturale incontro con l’autrice Oriana Maroni

Domenica 21 dicembre alle ore 17.00 appuntamento a SP31 | ex frantoio | factory culturale, a San Savino nel cuore della Valconca per la presentazione del libro di Oriana Maroni, Amelia e le altre. Pubblicato nel 2024 da Bookstones casa editrice di Rimini, Amelia e le altre è un romanzo storico che intreccia storia, storie, biografie.

“Un racconto storico che parla di una città piegata e distrutta dalla guerra e, nella città, la biblioteca.

Proprio quando la città è sul punto di sparire la Bibliotecaria decide di scrivere, per impedire

che la memoria si dissolva. Perché le storie sono come talismani, possono proteggere la città.

Una storia di sentimenti in cui i fatti della storia

– i bombardamenti su Rimini nel 1944, la Resistenza e la Liberazione –

incrociano la vita delle persone comuni: la maestra Amelia e la Bibliotecaria.”

In dialogo con l’Autrice, Maurizio Casadei, esperto di storia e costume del territorio e Annamaria Gradara, giornalista culturale che leggerà anche brani dal libro. È presente la casa Editrice Bookstones di Rimini.

Il pomeriggio prosegue in festa con un racconto delle principali attività svolte a SP31 nel corso dell’anno, in particolare la recente masterclass – 10 e 11 dicembre – rivolta a classi dell’ITTS O. Belluzzi-L. Da Vinci di Rimini, dedicata al Prof. Marco Forlivesi; perché ancora una volta la memoria possa farsi testimonianza, forma di riconoscenza e di affetto. In visione il racconto fotografico delle due giornate, con le fotografie di Marco Caselli Nirmal.

Brindisi di buon augurio per il tempo che viene, con merenda offerta da Caffè Pasticceria Gironi di Coriano.

L’appuntamento per tutte e tutti è nello spazio SP31 in via Roma 1128 San Savino,

ingressi pedonali su via Roma 1128 e via Veneto. Parcheggio in paese

— Ingresso libero

Oriana Maroni, storica, specializzata in Biblioteconomia e bibliografia, a lungo responsabile dei Fondi moderni della Biblioteca Gambalunga di Rimini di cui è stata anche Direttrice, ha curato mostre e libri sulle collezioni della Biblioteca, archivi e biblioteche privati fra cui quella di Federico Fellini. Studiosa di storia contemporanea, è interessata alle storie degli individui, a cui ha dedicato saggi e biografie.

Annamaria Gradara, formazione filosofica e in letteratura comparata, pratica la professione giornalistica dai primi anni duemila. Studiosa del cinema e del cinema di Fellini, è autrice di saggi a tema oltre che di storia di Rimini.

Maurizio Casadei, esperto di storia politica, economica e sociale del Novecento riminese, è membro del direttivo dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini.

L’incontro è all’interno di Poeticamente 2025 , attività culturale, formativa, artistica e ambientale realizzata con il contributo di Regione Emilia Romagna.

SP31 | ex frantoio | factory culturale, via Roma 1128, Montescudo-Monte Colombo (RN), è un progetto di Terzo Paesaggio con ideazione, curatela e produzione di Isabella Bordoni, realizzato nel 2025 con il sostegno di Romagna Acque, il contributo di Grabo Ballons e la solidarietà della comunità locale.

Info: SP31 // 338 8456337