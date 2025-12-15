Sant’Agata Feltria: successo straordinario di pubblico per la 29ª edizione de “Il Paese del Natale”

Sant’Agata Feltria saluta la 29ª edizione de “Il Paese del Natale” con un bilancio estremamente positivo, che conferma la manifestazione come uno degli eventi natalizi più affascinanti e partecipati del Centro Italia. Quattro giornate di bel tempo – quasi un dono della patrona Sant’Agata – hanno accompagnato un’affluenza continua e straordinaria, con il borgo letteralmente invaso da migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Il clou del weekend dell’Immacolata, 7 e 8 dicembre, ha visto presenze record da Roma, Veneto, Toscana, oltre a numerosi visitatori francesi e svizzeri. Camper sempre sold out, una media di 20 pullman al giorno, giudizi entusiasti da parte del pubblico e riscontri molto positivi anche dagli oltre 100 espositori presenti.

Questa 29esima edizione della manifestazione ha acceso la magia del Natale con un ricco programma di eventi: le cornamuse itineranti della Heart of Italy Pipe Band, gli Zampognari di Natale e il nuovo, apprezzatissimo Villaggio degli Alpaca, meta prediletta delle famiglie. Tra i momenti più emozionanti e applauditi, la Discesa dell’Angelo, accompagnata dal canto dell’“Alleluja” e dallo spettacolo dei fuochi d’artificio, ha regalato al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Numeri mai raggiunti anche per la Rocca Fregoso, per la Rocca delle Fiabe e per il grande circuito dei presepi, diventati uno dei cuori pulsanti della manifestazione. Positivo il rapporto con il paese e con tutte le realtà coinvolte, a conferma di una sinergia vincente tra organizzazione, cittadini e associazioni.

“Questa edizione è stata la dimostrazione concreta di quanto Sant’Agata Feltria sappia fare squadra – dichiara il presidente della Pro Loco Stefano Lidoni – siamo stati invasi da visitatori, ma soprattutto da entusiasmo e commenti meravigliosi. È il Paese del Natale che parla di comunità, accoglienza e passione”.

Un ringraziamento speciale va alle donne del paese per gli addobbi natalizi, alla scuola e alle sarte santagatesi che hanno realizzato i nuovi vestiti degli elfi, alle associazioni Sant’Agata Calcio, Giardino della Speranza, Comitato Beni Culturali e Storici, a tutti i volontari della Pro Loco, vera anima dell’evento, e allo sponsor ufficiale M.G.M. di Gilberto Mordini, eccellenza nel settore della refrigerazione e del condizionamento.

La manifestazione si conferma un importante volano per l’economia del territorio, con ricadute positive sull’indotto: strutture ricettive, ristoranti e attività di enogastronomia, contribuendo a valorizzare le eccellenze del paese e dell’intera alta Valmarecchia.

Giunta alla 29ª edizione, la manifestazione conferma Sant’Agata Feltria come borgo delle meraviglie di Natale, capace di unire tradizione, spettacolo e autenticità in un evento gratuito e diffuso che continua a crescere anno dopo anno.

“Ora guardiamo avanti – conclude Lidoni – dando appuntamento a tutti alla 30ª edizione: sarà un anniversario speciale, ancora più scintillante, emozionante e ricco di sorprese. Arrivederci al Paese del Natale – edizione 30: più magica che mai.”