Santarcangelo: a Roberto Scaini di Medici Senza Frontiere il premio Pace promosso da EducAid

Sabato 14 dicembre 2024, alle ore 18, la Sala Consiliare “Maria Cristina Garattoni”, a Santarcangelo di Romagna, avrà luogo la cerimonia di conferimento del Premio Pace promosso da EducAid.

Riceverà il Premio, alla sua prima edizione, Roberto Scaini, medico di base a Misano Adriatico, impegnato in interventi di emergenza come volontario di Medici Senza Frontiere. Il suo impegno a favore delle vittime nei Paesi colpiti da guerre, crisi umanitarie o epidemie lo ha portato dal 2007 ad oggi in tutto il mondo: dallo Yemen alla Bolivia, dall’Iraq al Brasile, dalla Siria al Nepal, dalla Repubblica Democratica del Congo all’Ucraina, ed ancora Liberia, Etiopia, Uganda, Somalia, Sud Susan, Sierra Leone fino alla più recente esperienza nel corso del 2024, quando ha operato per due mesi nella Striscia di Gaza, in Palestina.

“Abbiamo pensato a questo riconoscimento perché la nostra organizzazione, costituita dopo avere portato solidarietà ed aiuto nella Bosnia Erzegovina devastata dalla guerra a fine anni ‘90, ha nell’impegno a lavorare per la pace uno dei suoi valori fondanti. Lavorare per la pace significa costruire relazioni e creare ponti tra le persone, mettendo in primo piano la protezione – fisica e psicologica – delle vittime. E questo, con l’autorevolezza delle suecompetenze e la sua straordinaria empatia, il dottor Roberto Scaini fa da oltre quindici anni”, ha dichiarato il presidente della ong riminese EducAid, Ivo Giuseppe Pazzagli.

All’incontro parteciperà la giornalista Laura Silvia Battaglia, corrispondente da aree di guerra, tra le massime esperte di Medio Oriente.

Il Premio Pace si inserisce nella rassegna Voci per Gaza. Incontri, letture, mostre, musica per promuovere pace e diritti umani organizzata da EducAid in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Pace 2024 e promossa in partnership con Provincia di Rimini; Comune di Rimini, Comune di Riccione, Comune di Santarcangelo di Romagna; Anthea; CEIS – Centro Educativo Italo Svizzero; Il Millepiedi cooperativa sociale; CGIL Rimini e Gruppo Icaro.

