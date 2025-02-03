Santarcangelo: al Supercinema Alessia Martegiani presenta il suo nuovo album

The Slow Side Circus, il festival itinerante delle arti interamente progettato, promosso e organizzato da Franco Fabbri e dal suo centro culturale internazionale The Slow Side, in collaborazione con Radio Albatro, Free Music Foundation, Nota Music, Passage:bdm ritorna venerdì 7 febbraio alle 21.30 al teatro Supercinema di Santarcangelo con un concerto davvero particolare della cantante abruzzese Alessia Martegiani che, per l’occasione, presenta il suo nuovo album ‘La luna vista dalla luna’ in compagnia di quattro musicisti d’eccezione: Massimiliano Coclite al piano, Fabrizio Mandolini al sax, Pietro Pancella al basso e Bruno Marcozzi alla batteria.

“Il concerto è un viaggio sulla parola, a volte cantata, a volte filtrata in una loopstation” dice Alessia Martegiani “e, al contempo, è un percorso dove tutti gli strumenti dialogano l’uno con l’altro e non accompagnano la voce, ma conversano con essa. L’intero progetto è nato durante la pandemia, quando il mondo era immobilizzato e scrivevo musica per guarire, per cercare il mio posto senza muovermi. Ho ritrovato il sorriso grazie a Italo Calvino e, rileggendo con rinnovata partecipazione emotiva le sue Cosmicomiche, ho cominciato a scrivere musica che mi risuonasse come i racconti che stavo leggendo. Ho così narrato storie, sia nelle canzoni che nei testi sulle improvvisazioni libere, che parlassero di mondi e memorie possibili, luoghi per nascondersi e rinascere e ho deciso di registrare tutto a casa, allestendo lo studio utilizzando tutti gli spazi possibili, per avere la giusta intimità e restare ancorati ad un senso di autenticità, non avendo la possibilità di ritoccare, risuonare e rieditare”.

Alessia Martegiani si avvicina giovanissima alla musica cominciando con lo studio del pianoforte e si appassiona presto delle canzoni dei grandi autori brasiliani, studiandone i ritmi e le sonorità, perfezionando la conoscenza del repertorio bossa nova e samba cançao e collaborando, durante un soggiorno di diversi mesi in Brasile nel 2020, con diversi musicisti.

Durante la sua carriera canta con diverse formazioni e musicisti, tra i quali possiamo citare Massimo Manzi, Luca Bulgarelli, Paolo Di Sabatino, Fabrizio Bosso, Nicola Cordisco, Nicola Angelucci, Aldo Vigorito, Marco Tamburini, Stefano Cantini, Max Ionata, Roberto Taufic e tantissimi altri.

Con Massimiliano Coclite e Bruno Marcozzi ha ideato il progetto Trem Azul, con il quale ricerca e progetta esperienze musicali dal 2001 mentre da novembre 2014 ha un progetto stabile con il polistrumentista Nicola Stilo, col quale si esibisce in vari club e festival jazz, tra i quali il prestigioso jazz club Montmartre di Copenaghen.

Per il teatro ha partecipato allo spettacolo “Bassa Continua, Toni sul Po” del regista Mario Perrotta (Ubu Teatro 2013) in qualità di mezzosoprano, cantando musiche di Vanni Crociani (Equ) e Danusha Waskiewisz (Prima Viola dei Berliner Philharmoniker) ed è coautrice del progetto “Quartetto tetro” della regista e attrice Valentina Nibid.

Diverse le incisioni discografiche con etichette come Dodicilune, Jando Records, Via Veneto Records, Wide Sound, Cinik, GnuWave, Barnum, Music Cab e con quest’ultima pubblica a fine ottobre del 2024 il suo ultimo lavoro “La Luna vista dalla Luna”, album di cui è autrice di testi e musiche.

E’ docente di canto jazz al conservatorio “G.Braga” di Teramo.

Info & prevendite:

C’ENTRO – TEATRO SUPERCINEMA | Piazza Marconi 1 | Santarcangelo di Romagna RN | 0541624385

www.centrosupercinema.com/events/alessia-martegiani-quintet/

Ingresso 15 €