Santarcangelo, al via incontri gratuiti su psicologia e cultura

Nasce a Santarcangelo di Romagna un nuovo ciclo di incontri culturali aperti alla cittadinanza. Si chiama “Serate che Accendono” ed è promosso dalla Fondazione Giuseppe Berardi ETS in collaborazione con Scrigno Group.

Il programma prevede dodici appuntamenti gratuiti, uno al mese, su temi diversi. “Il ciclo di incontri, completamente gratuito, prevede un appuntamento al mese e affronterà temi trasversali: dalla psicologia alla filosofia, dalla salute al design, passando per scienza e musica. L’obiettivo è chiaro: aiutare le persone a “capire (e scegliere) nel presente”, riportando la cultura al centro della vita quotidiana”.

Il primo incontro è in programma venerdì 17 aprile. “La rassegna prenderà il via venerdì 17 aprile presso ScrignoLab – lo showroom Scrigno in via Casale 975, Sant’Ermete di Santarcangelo di Romagna”. L’appuntamento inaugurale sarà dedicato alla psicologia. “Il primo appuntamento, alle ore 18:00, sarà dedicato alla psicologia con l’incontro: “Quando l’ansia è un segnale utile e quando diventa rumore””.

A guidare la serata sarà Antonio Urso. “Grazie alla sua esperienza, offrirà una chiave di lettura chiara e accessibile per comprendere una delle emozioni più diffuse del nostro tempo: l’ansia”.

Dal comunicato emerge anche il valore dell’iniziativa per il territorio. “Con ‘Serate che Accendono’ vogliamo offrire un contributo concreto alla crescita culturale del nostro territorio”, si legge nelle dichiarazioni del presidente della Fondazione.

Sulla stessa linea anche l’azienda partner. “È una gioia per noi aprire le porte di ScrignoLab e trasformarlo in un punto di incontro vivo e pulsante, dove le idee possano scorrere liberamente e arricchire la comunità. Abbiamo colto e condiviso l’idea della Fondazione Giuseppe Berardi ETS. Siamo felici di supportare l’iniziativa”, afferma Fabrizio Campanella.

Sostegno anche dall’amministrazione comunale. “Iniziative come questa rappresentano un valore aggiunto per il nostro territorio”, commenta il sindaco Filippo Sacchetti. “Offrire alla comunità occasioni di confronto con esperti di livello internazionale significa investire nella crescita culturale e sociale della città”.

Il ciclo proseguirà nei mesi successivi con incontri dedicati a diversi ambiti. ““Serate che Accendono” proseguirà con un calendario ricco di appuntamenti… sempre con l’obiettivo di stimolare il pensiero critico e la partecipazione attiva del pubblico”.