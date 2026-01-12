Santarcangelo: alla Casa della Comunità il terzo incontro del “Laboratorio diffuso di pratiche gentili”

Dopo il successo dell’incontro di dicembre, che ha registrato oltre 60 partecipanti, prosegue a Santarcangelo di Romagna il Laboratorio diffuso di pratiche gentili. Giovedì 15 gennaio, dalle ore 16 alle 18, è in programma alla Casa della Comunità di Santarcangelo (via Pedrignone 3, ingresso Ospedale) il terzo dei cinque incontri in cui è articolato il percorso partecipativo (uno al mese fino a marzo), dal titolo “La gentilezza nell’incontro con altrə”,

“Si tratta di un pomeriggio aperto alla cittadinanza per allenare lo sguardo, riconoscere e ascoltare l’altro – spiega Vanessa Vivoli, responsabile Ricerca Qualitativa e Partecipativa e referente percorsi Community Lab – riscoprendo la gentilezza come linguaggio di prossimità capace di aprire spazi di ascolto, dialogo autentico e costruzione di fiducia all’interno della comunità anche attraverso piccoli gesti quotidiani. L’ampia partecipazione al precedente appuntamento conferma l’interesse del territorio verso percorsi che mettono al centro le relazioni, il benessere e la cura reciproca”.

Il programma prevede un momento iniziale di introduzione e accoglienza, a cura di Federica Mazza, psicologa di comunità dell’Ausl Romagna, seguito da pratiche di ascolto attento, in cui le voci delle persone diventano esperienza condivisa, curate da ASP Valloni-Marecchia e FNP CISL Romagna, e da un momento corporeo di Biodanza, proposta come strumento per promuovere consapevolezza, espressione e connessione tra le persone, condotto dall’associazione L’Incontro.

Il pomeriggio si concluderà con una merenda comunitaria, come occasione informale di incontro e relazione.

L’iniziativa è promossa dal Board Allargato della Casa della Comunità con l’obiettivo di promuovere spazi inclusivi, relazionali e partecipati. Un percorso flessibile, accessibile e aperto, che invita a rallentare, ascoltare, connettersi, a riscoprire e coltivare la gentilezza non come gesto occasionale, ma come pratica quotidiana e risorsa collettiva, un modo cioè di stare nel mondo e forma di cura reciproca.

Un laboratorio che nasce da un processo di co-progettazione avviato nei mesi scorsi, con protagonisti oltre all’Azienda USL della Romagna – Distretto di Rimini anche il Comune di Santarcangelo, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia, VolontaRomagna, l’ASP Valloni Marecchia, la cooperativa sociale Millepiedi, la cooperativa sociale L’Aquilone, la FNP CISL Romagna, Fermenta APS, Rompi il Silenzio ODV, l’Associazione L’Incontro e il Gruppo di Cammino “Via con il Vento”, coinvolgendo pure gruppi informali, cittadini attivi e altri soggetti della rete territoriale.

Per informazioni: vanessa.vivoli@auslromagna.it ; annamaria.carlini@auslromagna.it