Santarcangelo, aumentano gli addetti nelle imprese: “Superate le 10mila unità”

Qui Santarcangelo. Dai dati della Camera di Commercio della Romagna elaborati dallo Sportello unico per le attività produttive dell’Unione di Comuni Valmarecchia è chiaro come i settori trainanti dell’economia santarcangiolese siano i settori del commercio, della ristorazione, dell’artigianato e dell’industria.

La maggior parte degli addetti è infatti impiegata nelle attività manifatturiere (22% del totale), che rappresentano il 9% delle imprese di Santarcangelo, nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (18,75% degli addetti), con il 24% delle attività economiche totali, e nei servizi di informazione e comunicazione che contano l’11% degli addetti pur rappresentando solo il 2,8% delle aziende totali. Il 15% delle aziende fa invece parte del settore delle costruzioni e impiega il 7% degli addetti.

Ne complesso, quindi, il tessuto di Santarcangelo è prevalentemente composto da piccole e medie imprese: il 75% delle attività economiche impiega da 1 a 4 addetti (agricoltura, costruzioni, commercio, alloggio e ristorazione, attività immobiliari, scientifiche o tecniche), mentre il 52% del personale si concentra nei settori della manifattura, servizi di informazione e comunicazione, trasporto, noleggio, agenzie di viaggio e supporto alle imprese, sanità e assistenza sociale che contano in media dagli 8 ai 15 addetti.

Nel confronto con il 2024, il 2025 ha segnato un aumento nelle attività sanitarie e di assistenza sociale, di informazione e comunicazione, che registrano un aumento degli addetti rispettivamente del 7% e del 5,30% a fronte di un pressoché invariato numero di sedi: si tratta dunque di aziende che si consolidano e si ampliano, con il conseguente aumento di personale. Lo stesso principio vale anche per le attività manifatturiere e di alloggio e ristorazione, settori nei quali gli aumenti degli addetti si aggirano intorno al 4%, sempre tenendo conto del fatto che il numero di sedi è invariato.

In leggero calo, invece, il settore del commercio (-2,5% delle imprese e -1% degli addetti) mentre le costruzioni aumentano sia per numero di addetti (4,4%) sia per numero di sedi (3,4%). Ma le differenze più significative tra il 2024 e il 2025 riguardano i settori del trasporto e magazzino – che con sedi invariate aumenta del 18% gli addetti – le attività artistiche e sportive che chiude l’anno con un +36% del personale e il settore del noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese che registra un amento di circa 500 addetti impiegati.

“Santarcangelo si conferma una realtà attrattiva non solo per il settore terziario, ma soprattutto per quello produttivo, industriale e metalmeccanico e per i servizi digitali. Questo grazie a una strategia perseguita nel lungo periodo di accoglienza e creazione di condizioni favorevoli per gli investimenti e le semplificazioni burocratico-amministrative che hanno portato la nostra città a essere considerata un centro logistico e strategico per chi vuole appunto investire” commentano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle attività economiche Luca Paganelli, scendendo quindi nel merito: “Siamo molto contenti di questi riscontri relativi al settore agricolo, che ci confermano come campagna produttiva della provincia di Rimini, mentre il commercio è influenzato dalla crisi generale che colpisce ovunque, per fortuna meno che in tantissime realtà: abbiamo quindi bisogno di proseguire sugli investimenti in termini turistici che servono per alimentare le imprese del tessuto commerciale e con il progetto dell’Hub urbano che sviluppa alcuno elementi di strategia del centro commerciale naturale che stanno diventando imprescindibili rispetto ai temi dello sviluppo”.