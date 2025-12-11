Santarcangelo: “Corpi di Pace. Cittadinanza globale e diritti”, ultimo evento del ciclo D(i)RITTI A TAVOLA

La Cooperativa Sociale Cento Fiori presenta “Corpi di Pace. Cittadinanza globale e diritti”, ultimo evento del ciclo D(i)RITTI A TAVOLA, in programma domenica 14 dicembre alle ore 17.30 presso il Centro Parrocchiale di Via A. Morigi a Santarcangelo di Romagna.

L’iniziativa, con ingresso gratuito, sarà dedicata al dialogo tra culture, alla tutela dei diritti umani, al valore della cittadinanza globale e al concetto di inviolabilità del corpo, inteso nelle sue dimensioni fisica, sociale e comunitaria. Questo appuntamento conclude la quarta edizione di D(i)RITTI A TAVOLA. Il fitto programma di incontri ha riscosso grande interesse di presenze e partecipazione.

Programma

Ore 17.30 – Dibattito pubblico

Intervengono:

John Mpaliza , attivista e portavoce della Rete ” Insieme per la pace in Congo”

, attivista e portavoce della Rete ” Insieme per la pace in Congo” Eleonora Stano , Consiglio Direttivo di Mediterranea Saving Humans

, Consiglio Direttivo di Mediterranea Saving Humans Modera: Giancarlo Morsello, Equipaggio di Terra Mediterranea Rimini

Ore 19.30 – Cena gratuita

Aperta a tutti, con piatti ispirati alle Ricette del Dialogo.

Ore 21.00 – Concerto gratuito e presentazione

Concerto di Devon Miles

Presentazione dei fumetti realizzati dagli studenti della Scuola Media T. Franchini

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto sul mondo contemporaneo, come i poteri forti influiscono sul nuovo ordine mondiale, con assestamenti importantissimi per l’Africa ed altri Paesi, con conseguenti violenze per le persone che vivono in Paesi sfruttati. Crescenti spese militari, nuove forme di violenza, e tensioni internazionali che chiamano ogni cittadino a una responsabilità attiva.

Un invito a riflettere su come difendere la dignità umana e costruire comunità più giuste e consapevoli.

D(i)RITTI A TAVOLA è realizzato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori con il sostegno della Regione Emilia Romagna e il supporto del Comune di Santarcangelo di Romagna in collaborazione con Progetto SAI Valmarecchia (Sistema Accoglienza e Integrazione), Focus, Millepiedi Cooperativa sociale, Mediterranea Saving Humans, Scuola T.Franchini, Labo380 Valmarecchia Comunità Solidale, Unimore.

Per informazioni tel 324.0799383 Cristina Fabbri e.mail cristina.fabbri@coopcentofiori.it