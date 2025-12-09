Santarcangelo: “I benefici della gentilezza”, incontro giovedì 11 dicembre alla Casa della Comunità

Dopo il successo dell’appuntamento di apertura a metà novembre, prosegue a Santarcangelo di Romagna il Laboratorio diffuso di pratiche gentili. Giovedì 11 dicembre, dalle 16 alle 18, è in programma alla Casa della Comunità di Santarcangelo (via Pedrignone 3, ingresso Ospedale) il secondo dei cinque incontri in cui è articolato il percorso partecipativo (uno al mese fino a marzo), dal titolo “I benefici della gentilezza”.

“Si tratta di un pomeriggio aperto alla cittadinanza per riscoprire la gentilezza come risorsa nelle relazioni di cura – spiega Vanessa Vivoli, responsabile Ricerca Qualitativa e Partecipativa e referente percorsi Community Lab – capace di generare prossimità e ben-essere condiviso. Essere gentili non è un gesto in più, ma un modo diverso di esserci: ascoltare, accogliere e riconoscere l’altro con attenzione. La gentilezza restituisce significato ai gesti quotidiani, rafforza la fiducia e rigenera chi la offre e chi la riceve”.

Dopo l’apertura della Piazza della Salute, seguirà l’intervento “La gentilezza nella relazione di cura: grammatiche e vocabolari gentili” a cura di Federica Mazza, psicologa di comunità dell’Ausl Romagna, e un momento corporeo di Biodanza, proposta come strumento per promuovere consapevolezza, espressione e connessione tra le persone, condotto dall’associazione L’Incontro. Il pomeriggio si concluderà con una merenda comunitaria.

L’iniziativa è promossa dal Board Allargato della Casa della Comunità con l’obiettivo di promuovere spazi inclusivi, relazionali e partecipati. Un percorso flessibile, accessibile e aperto, che invita a rallentare, ascoltare, connettersi, a riscoprire e coltivare la gentilezza non come gesto occasionale, ma come modo di stare nel mondo e forma di cura reciproca. Un laboratorio che nasce da un processo di co-progettazione avviato nei mesi scorsi, con protagonisti oltre all’Azienda USL della Romagna – Distretto di Rimini anche il Comune di Santarcangelo, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia, VolontaRomagna, l’ASP Valloni Marecchia, la cooperativa sociale Millepiedi, la cooperativa sociale L’Aquilone, la FNP CISL Romagna, Fermenta APS, Rompi il Silenzio ODV, l’Associazione L’Incontro e il Gruppo di Cammino “Via con il Vento”, coinvolgendo pure gruppi informali, cittadini attivi e altri soggetti della rete territoriale.

L’appuntamento fa inoltre parte del calendario degli eventi promossi dalla Consulta del Settore Civile.

Per informazioni: vanessa.vivoli@auslromagna.it ; annamaria.carlini@auslromagna.it