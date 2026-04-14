Santarcangelo, oltre 100 agenti al corso su falsi documentali

Oltre cento agenti provenienti da diverse regioni italiane hanno partecipato oggi al corso di formazione dedicato al contrasto dei falsi documentali, ospitato al Supercinema e promosso dal Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia Locale con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

“Oltre un centinaio gli agenti di Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri provenienti da tutta Italia (Toscana, Puglia, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) che oggi (martedì 14 aprile) hanno partecipato al corso di formazione promosso dal Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia Locale e patrocinato dall’Amministrazione comunale di Santarcangelo” – si legge nel comunicato –, che evidenzia la partecipazione ampia e trasversale delle forze dell’ordine.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali. “La mattinata al Supercinema è iniziata con i saluti del sindaco Filippo Sacchetti, dell’assessore alla Sicurezza Luca Paganelli e di Nicolas Brigati, Segretario Generale aggiunto nazionale del SULPL” – si legge nel comunicato –, introducendo i lavori della sessione formativa.

Il corso ha poi affrontato in modo specifico il tema delle falsificazioni documentali. “A seguire, ha preso avvio il corso di specializzazione in falso documentale tenuto dall’istruttore capo Marco Boscolo e dall’assistente Thomas Artuso (…) e dall’assistente Riccardo Evangelista Polo” – si legge nel comunicato –, con il coinvolgimento di operatori specializzati provenienti dai nuclei investigativi delle Polizie Locali di Venezia e Rovigo.

Nel pomeriggio l’attività si è spostata su un piano operativo. “Dopo la mattina di formazione, nel pomeriggio gli agenti hanno partecipato a laboratori ed esercitazioni di analisi di documenti” – si legge nel comunicato –, con l’obiettivo di rafforzare le competenze pratiche degli operatori impegnati nei controlli sul territorio.