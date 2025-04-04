Scambia file hard con ragazza di16 anni: artista di strada 60enne sotto processo a Rimini

L’incubo di ogni genitore si è materializzato quando una coppia toscana ha trovato sul cellulare della propria figlia minorenne delle foto intime, inviate a un perfetto sconosciuto. Un uomo era riuscito a guadagnarsi la fiducia della giovane, inducendola a trascorrere ore davanti allo smartphone in una relazione a distanza tossica e malsana. Nel 2019, i genitori, preoccupati per il comportamento della loro figlia sedicenne, una ragazza straniera adottata, hanno deciso di denunciare la situazione alla polizia postale. Hanno scoperto che la ragazza scambiava messaggi e telefonate con un uomo di sessant’anni, originario della Sicilia e autoproclamatosi artista di strada.