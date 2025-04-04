Scambia file hard con ragazza di16 anni: artista di strada 60enne sotto processo a Rimini
4 Aprile 2025 / Redazione
L’incubo di ogni genitore si è materializzato quando una coppia toscana ha trovato sul cellulare della propria figlia minorenne delle foto intime, inviate a un perfetto sconosciuto. Un uomo era riuscito a guadagnarsi la fiducia della giovane, inducendola a trascorrere ore davanti allo smartphone in una relazione a distanza tossica e malsana. Nel 2019, i genitori, preoccupati per il comportamento della loro figlia sedicenne, una ragazza straniera adottata, hanno deciso di denunciare la situazione alla polizia postale. Hanno scoperto che la ragazza scambiava messaggi e telefonate con un uomo di sessant’anni, originario della Sicilia e autoproclamatosi artista di strada.
Oggi sessantaseienne, l’uomo deve affrontare l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico ed è attualmente sotto processo presso il Tribunale di Rimini, dove è stato accertato il possesso di immagini compromettenti. Questo processo è scaturito dall’archiviazione di un procedimento analogo avvenuto in Toscana. L’imputato, irreperibile e assente in aula, è difeso dall’avvocato Gianluca Oddo.
Durante l’udienza di ieri mattina, sono stati ascoltati diversi testimoni, tra cui i genitori della giovane, che hanno condiviso la loro esperienza riguardo alla scoperta delle immagini intime. In un’occasione, la ragazza si era addormentata sui banchi di scuola, un comportamento anomalo che aveva destato preoccupazione nei genitori, spingendoli a indagare. Hanno così scoperto che la figlia trascorreva lunghe serate e notti al cellulare. Ogni tentativo di controllare il telefono si scontrava con la resistenza della minore, ma alla fine i genitori sono riusciti a mettere le mani sul dispositivo.
Davanti ai loro occhi si è aperto un vero e proprio vaso di Pandora: una stanza virtuale in cui la ragazza chattava per ore con un uomo molto più grande. Nonostante avessero vietato alla giovane di usare Internet e confiscato lo smartphone, i contatti tra la studentessa e l’indagato sono continuati tramite un altro dispositivo. Secondo quanto riportato dai familiari, l’uomo è persino riuscito a contattare la vittima sul telefono di casa, inviando sms e telefonate all’insaputa dei genitori.
Inoltre, l’uomo aveva ottenuto informazioni private sulla famiglia, inclusa la loro residenza, rivelate direttamente dalla ragazza sotto minaccia. Questa vicenda inquietante ha spinto i genitori a rivolgersi alle autorità, consapevoli della gravità della situazione.