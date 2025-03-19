Scienza, natura, storia e divertimento: in Romagna riaprono i parchi Costa Endutainment

La nuova stagione 2025 dei parchi Costa Edutainment in Romagna è pronta a partire. Quest’anno, come protagonisti scienza, avventura e pure emozioni a Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare 2.0 a Riccione e Acquario di Cattolica.

Italia in Miniatura come ogni anno anticipa l’apertura al 21 marzo, per due weekend (21-22-23 marzo e 28-29-30) e presenta la sua offerta unica di divertimento e cultura. L’Acquario di Cattolica riapre il 4 aprile: fra le novità ci sarà la riproduzione iperrealistica di uno Spinosaurus di 16 metri di lunghezza all’interno del Mondo dei Dinosauri. Grande attesa per Oltremare 2.0 che già da aprile inizia la rivoluzione che lo trasformerà nel ‘Family Edutainment Park’ della Riviera: nuove aree, nuove experience e nuove attrazioni.

Tornano le promozioni online Costa Edutainment, per saltare la fila alle casse e risparmiare: biglietti con sconto dinamico, ticket combinati per entrare in più parchi e i vantaggiosi pacchetti C-Way parco+hotel per una mini vacanza senza pensieri in Romagna.

È possibile visitare tutta Italia in una sola giornata? A Rimini si può, nel parco tematico Italia in Miniatura. Qui si trascorre la giornata perfetta con la propria famiglia, dove l’Italia non aspetta altro che di essere scoperta.

Dalle Alpi all’Etna, è una passeggiata attraverso un paese delle meraviglie riprodotte in scala, con oltre 300 riproduzioni di gioielli architettonici e monumenti iconici d’Italia e d’Europa, dal Colosseo ai Trulli di Alberobello, dalla Torre di Pisa fino alla Torre Eiffel, ambientate fra migliaia di alberi ‘mignon’, trenini in movimento, fontane, fiumi, laghi, mari e tanti pulsanti da premere per il divertimento di tutti. Nel parco si possono vivere avventure straordinarie a bordo dei tronchi della Vecchia Segheria con le sue rapide, tra le battaglie acquatiche di Castel Sismondo, nel mondo della scienza di Esperimenta, sulle mongolfiere rotanti di Torre Panoramica, fino al viaggio a mezz’aria a bordo della Monorotaia. Si naviga in gondola nella Venezia in scala, grande un quinto dell’originale. Dedicati ai piccoli i campanelli di Piazza Italia, la Scuola Guida Interattiva, il magico mondo di Pinocchio, il Pappamondo e l’area PlayMart. Italia in Miniatura è il luogo perfetto per una giornata indimenticabile all’insegna del divertimento e della cultura. Info: www.italiainminiatura.com

A Oltremare 2.0 di Riccione la rivoluzione è cominciata. Da aprile il parco si trasforma, alla scoperta della natura, del sapere e della scienza. Nuove attrazioni, nuovi percorsi, storiche scoperte sulle origini dell’uomo e dell’evoluzione. Accanto all’esplorazione di ecosistemi marini e terrestri, dove si possono incontrare delfini, rapaci, alligatori e i coloratissimi pappagalli, a Oltremare 2.0 da quest’anno si vivono avventure straordinarie, ispirate dalle storie dei grandi ricercatori che hanno rivoluzionato il nostro modo di conoscere il mondo.

Per la stagione 2025 sono tantissime le novità del ‘Family Edutainment Park’ di Riccione: attrazioni per i più piccoli e per tutta la famiglia, per vivere un’esperienza educativa e coinvolgente. Sapiens è un viaggio epico, tra caverne, ominidi e animali del passato. L’evoluzione dell’Universo passa da Genesis e Planet Theatre, in un percorso multisensoriale. Si possono anche vestire i panni dell’uomo delle palafitte nella nuova attrazione Village, e, dall’estate 2025, esplorare il mondo sotterraneo di Speleos. E anche quest’anno si gioca e ci si diverte (tanto) nel MegaGame Land, la prima attrazione in Italia dedicata al magico mondo dei DinsiemE. Erick e Dominick, le web star e creator, preferite dai bambini, saranno ospiti in tre giornate, la prima in programma già sabato 26 aprile. Scopri le date di apertura delle novità (e altre informazioni) su www.oltremare.org.

L’Acquario di Cattolica ospita migliaia di esemplari di 400 specie diverse, in un complesso a forma di flotta navale, progettato negli anni ‘30 e oggi patrimonio storico-culturale nazionale.

L’acquario si visita in cinque percorsi differenti, di cui quattro al coperto. Nel percorso Blu ci sono i Pinguini di Humboldt, i pesci mediterranei e tropicali e i grandi Squali Toro. Nel percorso Giallo le lontre dalle piccole unghie orientali, e i caimani fanno scoprire al pubblico la biodiversità fluviale, in quello Verde si svela il mistero di rettili, insetti, anfibi e sauri. Dall’ingresso Viola si accede alla mostra divulgativa Insetti Giganti XXL Edition, con enormi riproduzioni in resina di insetti. A proposito di giganti, all’esterno dell’Acquario di Cattolica, si trova Il Mondo dei Dinosauri, pianura preistorica, popolata da dinosauri iperrealistici, con un’area scavi per piccoli paleontologi. La novità 2025 è colossale: uno Spinosaurus, crestato e temibile, lungo ben 16 metri.

Tutto l’Acquario è un viaggio nella conoscenza dell’intero Pianeta con le sue bellezze e minacce. Nell’area Plastifiniamola ci si ‘immerge’ nel tema dei rifiuti plastici in mare. Durante la visita si assiste alle cibature di squali toro, pinguini, lontre e trigoni. Sono invece su prenotazione, gli Incontri Straordinari, mini visite guidate per addentrarsi “Dietro le quinte” o tra “I segreti del Rettilario”.

Info: www.acquariodicattolica.it.