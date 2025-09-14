Signore dammi il Paradiso, ma non per sempre

Scusate se torno un momento su un argomento da me appena sfiorato in una precedente Cronaca a proposito della paura della morte che, in considerazione dell’imperscrutabilità del Giudizio Divino (vedi l’affresco della Cappella Sistina) tormenta anche i santi. Ora dovete sapere che in una mia vecchia Cronaca malatestiana (Le saraghine e l’immortalità dell’anima) avevo scritto di non riuscire proprio ad entusiasmarmi all’idea della sopravvivenza eterna se non altro “perché a volte mi sto talmente sulle scatole da essere costretto ad augurarmi una eternità…breve”.

Mi pareva di aver sparato una mezza eresia o, comunque, in ogni caso una solenne cazzata, allorchè scoprii, che, qualche anno dopo, nella Enciclica “Spe Salvi” Benedetto XVI, aveva espresso, lo stesso mio concetto… caricando addirittura la dose!

State a sentire! “Continuare a vivere in eterno appare più una condanna che un dono…(sic!) Vivere sempre, senza un termine, può essere solo noioso e alla fine, insopportabile (SIC!) …” Noi, invece “possiamo presagire che l’eternità non sia un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo d’appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità”. Osta! Questo si chiama parlar chiaro! La mia ammirazione per questo Papa arrivò alle stelle.

Devo confessare che, successivamente, questa enciclica (che, anche se lunghissima, ho finito, incredibilmente, col leggere tutta!) ha stuzzicato anche la mia…. deformazione professionale. Ho cominciato insomma a considerarla sotto il profilo giuridico. Perché se per Ratzinger l’eternità (ovviamente in Paradiso!) si risolve in un ‘momento’ trascendentale di appagamento

questo concetto dovrebbe comportare, un ‘momento’ di dolore sopportabile in Purgatorio e un ‘momento’ di dolore terribile (ma che passa subito, un po’ come quando ci si toglie un dente senza anestesia) ) all’Inferno.

Peraltro le cose, teologicamente parlando, non stanno davvero così. Situazione, per quanto riguarda il Purgatorio, della quale lo stesso Ratzinger non può non essersi reso conto dal momento che, in più occasioni, ha concesso alle anime come tutti i pontefici prima di lui, le famose indulgenze, vale a dire sconti di pena calcolati in mesi giorni ed anni.

Non parliamo poi dell’inferno dove la pena è Eterna per unanime definizione. Sorge pertanto il dubbio che il trattamento riservato alle anime in Purgatorio e Inferno sia anticostituzionale vertendo su un concetto di eternità diverso da quello stabilito per il Paradiso.

Beh, cerchiamo di fare un po’ d’ordine. Giuridicamente parlando, il papa tedesco, per quanto riguarda il Purgatorio e annessi condoni temporali, non si è affatto contraddetto. L’eccezione di incostituzionalità per disparità di trattamento tra Paradiso e Purgatorio verrebbe infatti respinta da una ipotetica Consulta Celeste, trattandosi di fattispecie diverse. In Purgatorio infatti, una corretta espiazione della pena non può che attuarsi in giorni, mesi ed anni, come sulla terra, giacchè, in caso contrario, verrebbe ad annullarsi la natura afflittiva dell’Istituto. Mentre in Paradiso l’eternità (per non divenire afflittiva!) deve necessariamente conformarsi al modello Ratzinger.

L’eccezione potrebbe essere invece vittoriosamente avanzata, tra Purgatorio e Inferno, per evidente disparità di trattamento carcerario. Tali fattispecie, infatti, rispondendo entrambe a concezioni punitive, dovrebbero essere trattate, per usare la terminologia della nostra Consulta, con modalità “non arbitrariamente diverse”.

Per cui, considerato oltretutto che la pena deve tendere alla riabilitazione del reo, la condanna eterna infernale dovrebbe aver fine dopo qualche millennio di esemplare condotta da parte del dannato, così come previsto per l’ergastolo dalla Legge Gozzini

Non potendosi oltretutto concepire una Giustizia Divina meno misericordiosa di quella italiana.

O no?

Giuliano Bonizzato