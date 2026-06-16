Silvia Sacchetti Shodō, quando il karate incontra la scrittura

Il karate non è una semplice disciplina sportiva. Lo sa bene Silvia Sacchetti Shodō (classe ’87), che oltre a essere diventata campionessa di karate, conquistando ultimamente ben due medaglie di bronzo in una sola stagione, entrambe ai campionati nazionali nella specialità Kata femminile, è anche una coach del Karate Rimini Palasport, e un’influencer. Infatti, l’atleta bolognese di origine ma bellariese d’adozione, con la sua community online Karatemania, ha raggiunto ad oggi 15mila followers.

Silvia, quando è nato il suo amore per il karate?

“Devo tutto a mio zio Daniele, avevo nove anni. Lui era un uomo che il mondo lo aveva attraversato davvero non sulle mappe, ma con i piedi. Girava il pianeta, portava con sé una leggerezza libera, e praticava karate. Era cintura marrone, ma per me valeva quanto un mito greco.

Poi mia nonna, con quella saggezza silenziosa delle donne che sanno tutto senza averlo studiato, mi disse una frase che mi è rimasta dentro come una radice: ‘Tuo zio usa il karate solo per difendersi, non per attaccare’. In quel momento capii che dietro c’era una filosofia. Senza saperlo, stava citando il primo dei Venti Principi del Maestro Gichin Funakoshi, il fondatore del Karate Shotokan: ‘Karate ni sente nashi: il karateka non attacca mai per primo’. Una frase che conteneva un’intera visione del mondo. È andata così”.

Che cosa prova quando è sul tatami?

“Mi sento libera in un modo che fuori dal tatami faccio fatica a creare. Le emozioni che accumulo: la rabbia, la stanchezza, il peso di pensare sempre troppo, lì trovano la loro via d’uscita. Anche nei periodi più bui il karate mi ha salvata. Non mi ha tolto il dolore, ma mi ha permesso di ritrovarmi dentro di esso. Mi ha restituita a me stessa, ogni volta.

Il tatami è il luogo in cui radico il mio equilibrio, ma non allo stesso modo in quello di gara”.

Cioè?

“Vivo il tatami in modo molto emotivo. Durante i Campionati Italiani Master FIJLKAM appena trascorsi, la tachicardia era alta e l’equilibrio era una sfida. Tutto era così scenografico: dall’apertura col saluto mediatico, alla presentazione ufficiale di Davide Benetello, fino alla telecamera che filmava in streaming ogni tatami. Grazie a tecniche di respirazione, sono riuscita a calmare il battito e a ricentrare il ki (l’energia interiore del respiro ndr), ritrovando radicamento. Questo mi ha permesso di salire sul podio, con la maglia del Karate Rimini Palasport, e di mettere al collo una pesantissima medaglia di bronzo. La soddisfazione più grande è stata riconfermare il terzo posto, a tre settimane dal bronzo agli Italiani Master CSEN di Pescara, sempre nella specialità del Kata femminile, nonostante una distorsione all’alluce che mi aveva tenuta bloccata per giorni e in una gara così importante a livello nazionale come quella FIJLKAM, l’unica federazione di karate riconosciuta dal CONI”.

Perché si fa chiamare Shodō?

‘Shodō’ ( 書道 ), significa letteralmente ‘via della scrittura’, si tratta dell’arte giapponese della calligrafia. Ogni segno è insieme tecnica e anima, forma e significato. Ho una passione profonda per il Giappone. E lì la via della scrittura e la via della spada si fondono, obbedendo allo stesso principio: ‘Bunbu Ryōdō’ ovvero ‘la doppia via della penna e della spada’. I samurai sapevano bene che il pennello e la katana non sono opposti, ma due facce dello stesso specchio, entrambe necessarie per raggiungere una reale completezza interiore. Sia la calligrafia (Sho-dō) sia il karate (Karate-dō) condividono il suffisso Dō (道), che indica un cammino di perfezionamento spirituale e non una semplice abilità tecnica. Il fine ultimo di entrambe non è colpire un nemico o tracciare un bel carattere su carta, ma coltivare sé stessi. Pennello e spada fondono la stessa energia: un unico gesto irreversibile che nasce dal centro del corpo. Sia il fendente che il tratto di inchiostro sulla carta sono definitivi; non si può cancellare una linea superflua così come non si può ritirare un colpo sferrato; entrambi richiedono una concentrazione assoluta nel momento presente (zanshin).

E poi, diciamolo, avevo troppe omonime. E odio essere chiamata solo per cognome. Per chi mi conosce è ormai vietato. Tutti mi chiamano o per nome o “la Shodō”.

Quando ha deciso anche di insegnare questa disciplina e perché?

“Il karate per me non è solo sport nel senso in cui lo intende il mondo moderno. È una via (il dō), che attraversa il corpo, la mente, il carattere. Nel 2011 ho ottenuto la mia prima abilitazione federale FIJLKAM come Allenatore di Base di Karate e come Istruttrice di I livello di M.G.A. (Metodo Globale di Autodifesa). Da allora non ho mai smesso di studiare al fianco dei miei maestri: perché insegnare senza continuare a imparare è come versare da un vaso vuoto, ma per chi ha la vocazione dell’insegnamento, custodire la conoscenza senza condividerla è semplicemente impossibile. Il recente conseguimento del 4° Dan non è per me un traguardo da esibire (la cintura nera serve solo per tenere su i pantaloni, si usa dire), ma una misura del tempo e della fedeltà a una pratica. Quando mi sono trasferita a Bellaria, ho sentito il desiderio di trasformare questa vocazione nella mia professione, aprendo corsi dedicati nel territorio. Oggi mi concentro su due pilastri: i bambini, perché ciò che semini a sei anni lo raccogli per la vita, e le donne. Credo fermamente che ogni donna abbia il diritto di sentirsi sicura, libera e forte nel proprio corpo e nel mondo.

Ora voglio espandere le due classi che ho creato a Bellaria a partire dal 2025”.

Karatemania, quindicimila follower: tanto o poco?

“I numeri non sono il punto. Karatemania è un progetto di vita. L’ho costruita per passione pura, e da lì è partita una catena di scelte che ha cambiato tutto il mio percorso. Non la gestisco come una pagina. La coltivo come si coltiva qualcosa a cui si tiene davvero. Attualmente il progetto si è sviluppato su Facebook con una community molto affiatata, e si sta avviando anche su Instagram, TikTok e YouTube, con interviste in diretta a campioni del mondo e maestri storici del karate. E l’obiettivo ambizioso è quello di trasformarla in una biblioteca digitale della disciplina, che tenga conto della doppia anima del karate: sportiva e tradizionale, attuale e antica”.

Se non si fosse dedicata al karate, quale altra professione avrebbe scelto?

“Ho abbracciato il karate nonostante tutti mi dicessero ‘col karate e l’autodifesa non ci vivi’. E in effetti era pure vero. Così, con quelle premesse, ho scelto la mia altra passione, quella che porto dentro da quando avevo sette anni: la scrittura.

Mi sono laureata in Filosofia, poi in Semiotica (lo studio del senso e della parola) all’UniBo, sono diventata copywriter, communication manager, ho lavorato a Milano e a Bologna nel momento esatto in cui le web agency stavano cambiando il mondo dell’editoria. Poi non mi bastava. Volevo lavorare per qualcosa che fosse davvero mio. Così è nata Karatemania per passione pura. E da lì è iniziato tutto.

Successivamente ho deciso di intraprendere un Community Based Marketing per lavorare come social media manager autonoma su ciò che amavo: il mondo dello sport e della performance, grazie al Biohacking. L’azienda Prüvit mi ha permesso di scoprire tutto il mondo dell’ottimizzazione umana e l’innovazione che la avvolge. Ora aiuto le persone, attraverso i profili @silviaketocoach (Instagram e Tiktok, che contano in totale circa 47.000 follower), a raggiungere la propria forma migliore: corpo, mente, abitudini.

La scelta di lasciare un tempo indeterminato in azienda, dopo circa 10 anni di esperienza nel mondo corporate tra Milano e Bologna, e lanciarmi nel Network, era sostenuta appunto dalla volontà precisa di vivere delle mie passioni, per avere il tempo e i soldi per dedicarmi ai miei progetti di vita e all’allenamento”.

Sogni nel cassetto?

“I sogni non li tengo nel cassetto, li alleno. Voglio far crescere i corsi di karate per bambini, aprire le classi per ragazzi e poi per adulti. Desidero approfondire il Karate tradizionale. Punto a competere ancora per raggiungere podi nazionali, europei e, soprattutto, ci tengo che i miei allievi si divertano in gara, perché la gioia è la prima delle vittorie. Inoltre, voglio ampliare il corso di difesa femminile a Bellaria.

Ho anche quasi finito di scrivere un romanzo, mi piacerebbe che venisse pubblicato da una grande casa editrice: Mondadori, perché no? I sogni grandi costano quanto i sogni piccoli. E il mio obiettivo è che un giorno, in qualsiasi angolo d’Italia, quando qualcuno sente la parola Karatemania, sappia già di cosa si tratta. Questo è il mio kata più importante e lo sto ancora scrivendo”.