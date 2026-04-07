Siti a luci rosse, il TAR del Lazio annulla in parte la delibera dell’Agcom per la verifica dell’età

Della serie, con tutti i problemi che già abbiamo in Italia…

Il cammino verso una navigazione sicura per i minori incontra un ostacolo giuridico di rilievo. Il TAR del Lazio ha parzialmente annullato la delibera dell’Agcom che introduceva l’obbligo di verifica dell’età (Age Verification) per l’accesso ai siti con contenuti pornografici. La decisione dei giudici amministrativi non mette in discussione il fine ultimo — la tutela dei più piccoli, definita interesse di “rango costituzionale” — ma contesta le modalità con cui l’Autorità ha tentato di imporre tali regole ai colossi del web con sede fuori dai confini nazionali.

Al centro del contendere c’è il cosiddetto “Decreto Caivano”, che puntava a rendere obbligatorio l’uso di sistemi certificati (come SPID, CIE o app bancarie) per dimostrare la maggiore età prima di accedere a contenuti sensibili. Tuttavia, secondo il tribunale, l’Agcom ha commesso un “vizio di sovranità”: estendendo automaticamente l’obbligo anche ai portali stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea, avrebbe violato il principio del Paese d’origine stabilito dalle direttive UE sul commercio elettronico.

Secondo il diritto comunitario, un fornitore di servizi digitali è soggetto esclusivamente alla legge dello Stato membro in cui ha la sede legale. Se l’Italia intende imporre restrizioni a una piattaforma con sede, ad esempio, in Irlanda o Lussemburgo, deve attivare una complessa procedura di notifica che coinvolga lo Stato ospitante e la Commissione Europea. Un passaggio che l’Agcom ha omesso, rendendo di fatto “illegittimo” l’automatismo dell’obbligo per i siti stranieri dopo i primi tre mesi dall’entrata in vigore.

Cosa succede ora? Il quadro che emerge è a due velocità. Per i gestori che operano stabilmente in Italia, le regole restano pienamente valide e l’obbligo di verifica è operativo. Per i grandi player internazionali, invece, si apre una fase di stallo: l’Agcom dovrà ora “fare il giro lungo”, avviando le interlocuzioni formali con Bruxelles e le autorità nazionali estere per tentare di uniformare i controlli.

La sentenza evidenzia la cronica difficoltà degli Stati nazionali nel legiferare su uno spazio senza frontiere come Internet. Senza una cabina di regia europea coordinata, il rischio è quello di creare un paradosso normativo: rigore assoluto per le (poche) piattaforme italiane e “free pass” per i giganti globali, lasciando i minori ancora esposti a un facile aggiramento dei filtri. La palla torna ora all’Autorità, che dovrà decidere se impugnare la sentenza o rassegnarsi ai tempi lunghi della burocrazia europea.

(Fonte: Il Tirreno)