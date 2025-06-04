Sogliano: per la rassegna “Notturni nel Bosco” in scena il recital teatrale di Roberto Saviano

Con Notturni nel Bosco l’attività teatrale estiva di Sogliano al Rubicone si trasferisce nei luoghi boschivi, fra radure e sentieri, come appendice estiva della programmazione teatrale invernale di Prova d’Attore.

Notturni nel Bosco coniuga il teatro al paesaggio naturale in luoghi estemporanei, dove la performance si immerge nella natura creando una forte suggestione fra artisti e spettatori immersi nella natura e nel silenzio del bosco.

Dal 23 giugno al 4 agosto sono in programma quattro spettacoli di narrazione teatrale e musica con un preludio rituale: gli spettatori infatti sono invitati a raggiungere a piedi il luogo di spettacolo e nell’attesa consumare il pic nic sul prato alla suggestiva luce del tramonto.

Una proposta culturale sostenibile che il Comune di Sogliano al Rubicone insieme a Sillaba, nell’ambito del programma Sogliano Armonie, fra natura e cultura, offre ad un pubblico sempre più sensibile a relazionarsi da vicino con la natura, lasciarsi abbracciare dal paesaggio intorno, in una modalità lenta e di osservazione di ciò che abitualmente ci circonda ma che spesso attraversiamo senza “abitare”.

Il cartellone di questa VIII edizione che attraverserà il paesaggio naturale lungo il sistema dei Sentieri dell’Alto Rubicone, farà tappa alla Sorgente dell’Urgon a Bagnolo, al Prato Venturi nel Parco Fluviale Ponte Romanico di Montetiffi, e alla radura di Ponte Rosso a Pietra dell’Uso, luoghi collaudati come eccellenti arene di spettacolo dal vivo.

A inaugurare la rassegna lunedì 23 giugno saranno Gli amori difficili di Italo Calvino per la voce dell’attrice Isabella Ragonese e i paesaggi sonori di Rodrigo D’Erasmo (Afterhours). Un’occasione unica per riscoprire Calvino, di cui quest’anno ricorrono i 40 anni dalla morte.

Martedì 8 luglio Roberto Saviano porterà nella radura Ponte Rosso di Pietra dell’Uso (accanto Agriturismo La Rocca) L’amore mio non muore, il recital teatrale tratto dall’omonimo libro edito da Einaudi. Ho deciso di scrivere questo romanzo per raccontare la storia d’amore piú drammatica e potente in cui mi sia imbattuto – spiega Saviano. La storia è quella della giovane studentessa fiorentina Rossella Casini che dopo alcuni mesi scopre che la famiglia del suo fidanzato Francesco è legata a una potente cosca calabrese. Saviano scava tra gli archivi e gli atti giudiziari e fa emergere una storia di ’ndragheta e sangue della Calabria degli anni Ottanta.

In scena al Prato Venturi nel Parco Fluviale Ponte Romanico di Montetiffi venerdì 18 luglio Il reading stellare di e con il poeta Guido Catalano. Un reading speciale sapientemente accompagnato dalle musiche siderali di Matteo Castellan. Parole che orbitano tra pianeti, versi lanciati nell’iperspazio per imparare a tenerci stretti quando c’è vento forte.

In chiusura, di nuovo alla radura di Ponte Rosso a Pietra dell’Uso, lunedì 4 agosto Stefano Bollani in concerto con Piano Solo. Al pianoforte, Bollani creerà qualcosa di inedito saltando fra i generi e le epoche, dalla musica classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa, in un grande gioco musicale dove a condurre sono improvvisazione e creatività.

Con ‘Notturni nel Bosco’ – affermano la Sindaca Tania Bocchini e l’Assessora alla Cultura Erica Comandini – continuiamo a intrecciare arte e paesaggio in un dialogo profondo e necessario. Portare protagonisti della scena culturale contemporanea nei nostri boschi significa amplificare la potenza della parola e della musica, lasciando che la natura non sia solo sfondo, ma parte viva e pulsante dell’esperienza teatrale. Sogliano conferma così la sua vocazione a essere un laboratorio culturale a cielo aperto.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30. La biglietteria in loco aprirà alle 19.30.

Per coloro che vorranno cenare godendosi il tramonto davanti ai verdi paesaggi soglianesi alle ore 19.30 verranno aperti i prati di spettacolo con l’avvio del Green pic-nic con ascolto musicale: in collaborazione con il Museo del Disco d’Epoca di Sogliano al pubblico verrà infatti proposta un’accurata selezione musicale di dischi e vinili dalla corposa collezione Parenti e dall’Archivio. Sul posto sarà presente un punto ristoro, per gli spettatori che volessero acquistare la loro cena.

Agli spettatori si consiglia di portarsi torcia, scarpe e abbigliamento comodi, borraccia e una coperta o telo per la seduta a terra. Nelle aree che ospiteranno gli spettacoli non sono previste platee con sedute, il pubblico sarà invitato ad accomodarsi in autonomia.

INFORMAZIONI

Biglietti Ragonese D’Erasmo, Catalano € 20 / Saviano, Bollani € 25

Prevendita aperta su www.liveticket.it

Info 370.3685093 (ore 16-19) – spettatore@sillaba.org