Sono Luca Perazzini e Cristian Gualdi di Santarcangelo gli alpinisti bloccati sul Gran Sasso

Sono Luca Perazzini e Cristian Gualdi, uno di 42 e l’altro di 48 anni, i due scalatori rimasti bloccati da ieri pomeriggio sul Gran Sasso a circa 2 mila 700 metri. Sono entambi di Santarcangelo. Perazzini è un elettricista dipendente della Nuova Cei, Gualdi è titolare di una ditta di infissi a Savignano. Le operazioni per salvarli si stanno complicando.

Secondo quanto riferisce AbruzzoLive, si è bloccata la funivia a Campo Imperatore, pertanto soccorritori impegnati nella ricerca dei due alpinisti riminesi sul Gran Sasso sono impossibilitati a riscendere. Si sarebbe bruciata una scheda e quindi l’impianto si è fermato.

Sul posto dal pomeriggio di ieri sono presenti 30 tecnici del Soccorso Alpino e speleologico d’Abruzzo, oltre a Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. I due alpinisti sono rimasti bloccati dopo essere scivolati sul manto nevoso, uno sarebbe ferito e i loro telefoni ormai scarichi non rispondono più. I famigliari dei due scalatori hanno raggiunto l’Abruzzo e sono assistiti dagli psicologi.

Purtroppo le condizioni proibitive causate dalla nevicata tuttora in corso e dalle forti raffiche di vento ci hanno imposto uno stop alle operazioni. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, si effettuerà un nuovo tentativo. I due uomini sarebbero stati individuati non lontano dalla Valle dell’Inferno, nel canalone Moriggia Acitelli, sotto la vetta occidentale del Corno Grande. Durante la notte appena trascorsa le temperature sarebbero scese anche fino a -20° C.

La funivia del Gran Sasso d’Italia collega la località turistica di Fonte Cerreto al versante occidentale di Campo Imperatore presso Assergi; con i suoi 3008 metri è una delle più lunghe d’Europa.

Il video del Soccorso Alpino d’Abruzzo: