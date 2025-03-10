Spia, eroe, ladro, ingenuo, truffatore: il tragico Zelig della Resistenza

Maurizio Balestra: “Riccardo Fedel “Libero” Comandante della Brigata Partigiana Romagnola. Una biografia”

Il Ponte Vecchio

Un po’ di anni fa, nel 2018, per Chiamamicitta.it avevo raccontato brevemente la storia di Riccardo Fedel (il comandante “Libero”) (“Libero deve morire”: un dramma della resistenza romagnola) prendendo spunto dal terribile j’accuse del figlio Giorgio nei confronti dei comandanti partigiani dell’8. Brigata Garibaldi operante nel forlivese, Pietro (Ilario Tabarri) e Paolo (Guglielmo Marconi), quali responsabili politici dell’uccisione del padre nel volume pubblicato pochi giorni prima della sua morte improvvisa: “La prima resistenza armata in Italia alla luce delle fonti britanniche e tedesche” (Fondazione Riccardo Fedel – Comandante Libero, 2014).

Figura tragica e ambigua nel contempo quella del comandante “Libero”, la cui storia è stata spesso usata da storici e giornalisti di destra (ma, con dispiacere, abbiamo letto anche Giampaolo Pansa) per accusare i partigiani comunisti di fatti terribili.

Ora questo libro di Maurizio Balestra, bibliotecario e ricercatore storico cesenate, prova a ricostruire la biografia di Riccardo Fedel, dalla sua giovinezza (era nato a Gorizia il 23 agosto 1906) alla sua morte (presumibilmente entro la prima metà di giugno del 1944). Biografia costruita anno per anno sulla base dei documenti del fascicolo personale di “Libero” al Casellario Politico Centrale (CPC) di Roma che contiene le note dei prefetti, degli spioni dell’OVRA, dei comandanti le prigioni dove fu incarcerato, lettere ed altro materiale sequestrato, oltre che sugli atti dei processi e delle condanne subite, e sul materiale archivistico dell’8. Brigata Garibaldi. A tutte queste carte vanno aggiunte le numerose pubblicazioni (libri e articoli) usciti negli ultimi 25 anni.

Nella Introduzione scrive Balestra “che due persone, che conosco come persone intelligenti e colte, si siano fatte prendere acriticamente nella ragnatela di accuse/invettive/notizie parziali/quasi vere/false/credibili ma non verificate/verosimili/vere ma non del tutto … che su internet e sulla stampa si è voluto costruire sulla figura di Libero, mi è sembrato troppo. Ho pensato a questo punto che intervenire fosse un dovere e ho incominciato a impostare una ricerca seria sull’argomento”.

E da questa ricerca a tutto campo emerge un Fedel spia, eroe, ladro, ingenuo, truffatore. “Fedel, di primo acchito, piace a tutti, adattandosi a chi gli sta di fronte, uno ‘Zelig’, una specie di specchio che restituisce agli altri l’immagine che vogliono vedere, fascista tra i fascisti, comunista tra i comunisti; però privo di un autentico contatto con la realtà esterna, che sembra non essere in grado di cogliere del tutto”.

Nei guai sin da ragazzino, costretto dalla famiglia ad arruolarsi a 17 anni nel 1923 per tentare di metterlo in riga ma nel maggio 1925 “punito con la massima pena prevista dal regolamento di disciplina”. Già acceso fascista, innamorato di D’Annunzio, nel 1925 diventa un “sovversivo” in rotta col fascismo. Partecipa ed è tra gli organizzatori del complotto ordito al 28° Fanteria di Ravenna per rubare le armi della caserma e cederle ai comunisti, per soldi. Operazione sballata e presto fallita, ma che lo portò in galera dove raccontò un sacco di storie inventate: il vicecommissario di Mestre Renato Wenzel incaricato di interrogarlo scriverà poi: “Un esaltato facilmente suggestionabile”. Un tipo non completamente a posto.

Il 19 gennaio 1925 veniva condannato a tre mesi, senza condizionale. Ma il questore di Venezia il 22 dicembre 1926 spedì Fedel al confino per tre anni: “Gli sembrò la cosa migliore da fare. Avrebbe tolto dalla circolazione uno squinternato impedendogli di fare ulteriori danni”.

Al confine ad Ustica denunciò “decine di compagni, accusandoli di aver costituito un’organizzazione che aveva lo scopo immediato di soccorrere i bisognosi, ma finalizzata a tenere uniti i vari gruppi politici per un’azione comune violenta contro il regime”. 57 le persone denunciate, che costò loro un anno di violenti interrogatori e di carcere duro, ma poi il Tribunale Speciale il 19 novembre 1928 li assolse tutti. Il capo della Polizia Arturo Bocchini respinse la domanda di radiazione dal registro dei sovversivi di Fedel: “L’opera da lui prestata come confidente fu già compensata sia con la liberazione condizionale che con una rilevante retribuzione in denaro da parte di questa Direzione Generale. Non si ritiene infine di poter radiare il Fedel dal registro dei sovversivi perchè è un giovane esaltato, senza carattere, fedifrago che non ha dato né poteva dare prove convincenti di serio ravvedimento”.

Gli anni ’30 lo vedono coinvolto in altre operazioni per conto della Milizia fascista, ma provocando ogni volta confusione e finisce nuovamente al confino per altri tre anni a Viggiano, in provincia di Potenza.

L’11 giugno 1941 viene arruolato e mandato a Cattaro. Qui conosce il tenente Arrigo Boldrini, il futuro comandante Bulow. Il 27 marzo 1943 viene collocato in congedo. Tornato a Mogliano Veneto dove risiedeva la famiglia partecipa alle azioni di un gruppo antifascista che distribuiva giornali e volantini contro il fascismo. Dal settembre 1943 Fedel è in Romagna, ma la sua presenza e attività in quelle settimane sono confuse e non certe. A fine novembre Umberto Macchia (“Pini”) (Ispettore del Cumer – Comando unico militare Emilia Romagna – delle forze partigiane e organizzatore del PCI nel forlivese e nel ravennate per il Comitato Regionale. Segretario della Federazione comunista di Forlì tra la fine del 1943 e gli inizi del 1944) lo indica a Tabarri che lo incontra a Forlì il 22 novembre come possibile comandante delle forze partigiane in montagna del forlivese. “A Tabarri è subito chiaro che Libero, nonostante lui si dichiari tale, non è comunista. Un difetto però su cui è disposto a sorvolare, dal momento che l’uomo che gli sta di fronte sembra avere ‘una chiara comprensione di tutti i problemi e di avere una buona visione generale del problema partigiano’”. Il 1° dicembre Libero prende ufficialmente il comando dei partigiani della brigata romagnola.

“Per quanto si dichiari comunista, in realtà non lo è; poco male: gli è sufficiente passare per tale. Il problema è che, essendo completamente all’oscuro dell’’etichetta’ che vige tra i compagni, non sa bene a cosa corrisponda, nell’immaginario comunista, l’idea di comandante/capo partigiano e di che cosa ci si aspetti da lui. Libero si atteggia perciò a qualcosa che sta a metà fra il capo brigante e il comandante dell’esercito; il suo ideale, ancora, sembra la figura di D’Annunzio durante l’impresa di Fiume, con cui si è identificato fin dall’adolescenza”.

In pochi mesi, al di là delle differenze sulla mission delle forze partigiane, ben presto Libero entrerà in contrasto con diversi partigiani e con la popolazione delle vallate dove sono le forze partigiane. Scriverà Luigi Fuschini (“Savio”) in un suo rapporto: “Il suo atteggiamento è qualcosa che sta a metà tra il capo brigante (tutto è nelle sue mani, fa e disfa a piacere …) e l’ufficiale dell’esercito (vive con la sua amante, separato dai suoi uomini, il suo vitto è migliore, il suo alloggio è più confortevole)”. La popolazione vedeva in Libero “non il compagno che protegge, ma il signorotto, cioè il padrone che può disporre dei beni altrui senza alcun ritegno”.

“Libero non aveva assolutamente chiaro il fatto che la vita della brigata era legata a doppio filo a quella della popolazione dei luoghi in cui risiedeva e che solamente grazie al favore di quella, che i partigiani ce l’avrebbero potuta fare”.

Il 22 marzo 1944 Libero viene sostituito al comando della brigata da Pietro (Ilario Tabarri), e lui viene nominato Capo di Stato Maggiore. “Con Tabarri anche la differenza d’età sicuramente influirà sull’inasprimento dello scontro. Libero mal sopporta che uno più giovane di lui possa essergli superiore (di grado) e voglia metterlo da parte”. Le tre brigate contano in quel momento circa 900 uomini.

Il grande rastrellamento tedesco di aprile portò alla pressoché totale distruzione della brigata.

In mezzo a questa difficile situazione Libero si impossessa, nel corso di un lancio di armi e soldi da parte degli inglesi, di una parte di questi e si eclissa, ma viene raggiunto e catturato da Paolo (Guglielmo Marconi). Portato al Comando partigiano, dopo alcuni giorni sparisce nuovamente. Nei suoi confronti viene emessa una condanna a morte, “presa alla fine del rastrellamento di aprile dal Comitato di partito delle brigate, fu inviata in pianura (il 21 aprile) e ratificata da Pini” per alto tradimento. Questa condanna verrà eseguita probabilmente il 12 giugno dal 2° distaccamento del battaglione forlivese della 29.a GAP. Il suo corpo non fu mai ritrovato. Scriverà Tabarri nel suo Rapporto generale a fine guerra: “La condanna a morte era il meno da farsi soprattutto per il pericolo che rappresentava per essere a conoscenza di troppe cose dell’organizzazione e per avere la spiccata tendenza a passare nel campo nemico”.

Commenta Balestra: “Libero non fu un traditore. Lo era in potenza, perché sapeva troppo. Il vero rischio era che fosse catturato dai fascisti e non lo fu, probabilmente, solo perché fu ucciso prima”.

Conclude la sua Postfazione lo storico Luciano Casali: “Andava ricostruita la democrazia dopo vent’anni di fascismo e di assassinii e non si poteva consentire che, a rappresentare la nuova civiltà, ci fossero uomini che anteponevano il proprio bene personale a quello degli altri e della collettività”. “A nostro parere è sbagliato porsi la domanda se era veramente necessario ‘giustiziare’ Libero. Bisogna tenere assolutamente presente che si era nel corso di una durissima guerra civile nella quale non si doveva concedere agli avversari, fascisti e nazisti,la possibilità di presentarsi come potere politico liberatore dalla ‘invasione’ anglo-americana e dai partigiani ‘ladri’”.

Paolo Zaghini