Stadio del Nuoto Riccione: in vasca 3700 atleti per il Campionato Nazionale Estivo Giovani Uisp

Allo Stadio del nuoto di Riccione, da venerdì 13 a domenica 15 giugno, scenderanno in vasca 3.700 atleti dagli 8 ai 20 anni per il Campionato Nazionale Estivo Giovani di Nuoto Uisp. Questo evento richiama ogni anno centinaia di giovanissimi atleti da tante regioni italiane, trasformando la vasca in un luogo di sport, crescita e condivisione.

L’evento si svolgerà su due aree dello Stadio del Nuoto: nella vasca interna dedicata a Giovanissimi e Esordienti C e nella vasca esterna dedicata a Esordienti A e Categoria. Alla competizione parteciperanno oltre 100 società sportive provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta, rendendo questa kermesse un importante momento di aggregazione e confronto tra i giovani talenti del nuoto italiano.

In occasione dei Campionati nazionali UISP rimarrà aperta al pubblico la vasca esterna da 34 metri, nel pomeriggio.