Stangata inflazione a Rimini: il caro-vita costa 1.300 euro a famiglia. Federconsumatori lancia l’allarme speculazioni

L’ondata di rincari non accenna a frenare e si abbatte con violenza sull’economia reale della provincia di Rimini. Nel mese di maggio, l’inflazione sul territorio locale ha registrato una preoccupante accelerazione, volando al +3,6% su base annua. A trainare la corsa dei prezzi sono in prima battuta i beni energetici, che mettono a segno un balzo del +5,1%, ma l’effetto domino si sta ormai propagando a macchia d’olio su tutti i settori chiave della vita quotidiana e dei servizi.

A tracciare un quadro allarmante è l’Osservatorio di Federconsumatori, che ha analizzato l’impatto della crisi sulle diverse filiere. I numeri parlano chiaro: per una famiglia tipo del riminese, questo trend si traduce in un vero e proprio salasso invisibile, stimato in un aggravio di ben 1.300,90 euro su base annua. Una cifra monstre che rischia di erodere definitivamente il potere d’acquisto dei cittadini e di far scivolare molte fasce vulnerabili sotto la soglia di povertà.

In una realtà territoriale come quella di Rimini, fortemente legata al turismo, a preoccupare maggiormente sono le dinamiche legate ai servizi di ristorazione e alloggio, che fanno segnare l’aumento più pesante con un +5,5%. Non va meglio sul fronte della mobilità, con i trasporti in crescita del +4,9%, mentre i servizi finanziari e assicurativi registrano un +4,5%. Anche il welfare privato subisce i colpi della crisi: le spese per l’assistenza alla persona e la protezione sociale crescono infatti del +4,1%. L’unico dato di parziale stabilità arriva dal carrello della spesa alimentare (+2,5%), che pur non accelerando ulteriormente, rimane comunque attestato su livelli decisamente alti per le tasche dei consumatori.

Il timore più grande espresso dalle associazioni di categoria è che queste dinamiche inflazionistiche rischino di consolidarsi e diventare strutturali, slegandosi persino dalle evoluzioni del conflitto internazionale e dalle fluttuazioni temporanee dei mercati. Per questo motivo, Federconsumatori giudica “non più rinviabili” una serie di misure d’urgenza destinate a contrastare il caro-vita e, soprattutto, a stroncare sul nascere i fenomeni speculativi lungo le catene di distribuzione.

Tra le richieste programmatiche inviate al governo e alle autorità competenti spicca la necessità di un taglio più consistente e duraturo delle accise sui carburanti, insieme a una rimodulazione temporanea dell’aliquota IVA sui beni di prima necessità. Sul fronte energetico, si chiede a gran voce il disaccoppiamento dei criteri di determinazione del prezzo tra elettricità e gas, oltre a una riforma degli oneri di sistema in bolletta. Per sostenere i redditi, la ricetta prevede il potenziamento dei Bonus energia e l’istituzione di un Fondo specifico contro la povertà energetica e alimentare. Tali interventi dovrebbero essere finanziati attraverso una tassazione adeguata degli extraprofitti realizzati dalle grandi aziende e supportati da un rigido piano di controlli e sanzioni per fermare le speculazioni lungo le filiere.

Nell’immagine: Graziano urbinati (Federconsumatori Rimini)