Stazione di Santarcangelo: consegnato al sindaco Sacchetti il premio Euroferr

È stata la consegna del Premio Euroferr al sindaco Filippo Sacchetti da parte dell’Associazione europea ferrovieri come riconoscimento del valore storico, architettonico e culturale della stazione di Santarcangrelo ad aprire domenica scorsa (22 settembre) la “Maratona Ferrociclotranviaria d’Autunno della Valmarecchia”, organizzata da Italia Nostra Valmarecchia e da Alleanza per la mobilità dolce in occasione della Settimana europea della Mobilità e della Giornata mondiale senz’auto.

“Un riconoscimento che ho ricevuto con grande orgoglio e che con altrettanto piacere condivido con l’intera comunità”, dichiara il sindaco Sacchetti. “La stazione è sempre più strategica nella vita del nostro territorio, è il punto di partenza e di arrivo della nuova mobilità sostenibile di Santarcangelo, l’anello di congiunzione della rete delle nostre piste ciclabili che si sta ampliando sempre di più e sarà resa visibile da un vero e proprio progetto unico della città che in 15 minuti collegherà centro e frazioni”.

“In quest’ottica è stato suggestivo e significativo vedere i partecipanti partire alla scoperta del nostro centro storico in sella alle Ri-ciclette, biciclette in disuso recuperate grazie al progetto ‘Presente Sostenibile’ di Santarcangelo Festival, con cui hanno quindi raggiunto Sant’Ermete per poi salire sull’autobus per Pennabilli messo a disposizione da Start Romagna”.

“Una giornata in stile Cittaslow”, ha aggiunto Sacchetti, che ha ricevuto il riconoscimento da Massimo Bottini, presidente di Italia Nostra nell’occasione rappresentante di Amodo, insieme ai segretari regionali Aec Lanfranco Santecchia (Emilia Romagna) e Antonio Garruto (Marche-Umbria), nonché al tesoriere nazionale Gennaro Bernardo. Presenti inoltre il presidente di Utp AssoUtenti Massimo Ferrari e l’assessore alla Mobilità del Comune di Bellaria, Nicola Missiani. Prima di salire in sella, il gruppo ha ricevuto dal presidente della Pro Loco di Santarcangelo, Filiberto Baccolini, un cestino da viaggio con le tipicità enogastronomiche locali.

L’iniziativa – che si propone di esplorare i territori della Valmarecchia, parlare di viabilità sostenibile e promuovere il turismo lento verso le aree interne della Romagna – dopo Pennabilli e il Parco Sasso Simone e Simoncello ha fatto tappa ieri (lunedì 23 settembre) a Casteldelci, alla Fiera di Pugliano e al museo Sulphur di Perticara di Novafeltria, mentre oggi (martedì 24 settembre) ha raggiunto San Marino con corsa sul trenino storico e la Riviera, utilizzando il Metromare per muoversi fra le località della costa.